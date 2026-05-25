 Pondelok 25.5.2026
 Meniny má Urban
 Z domova

25. mája 2026

Republika podporuje Annu Belousovovú v kandidatúre na post predsedníčky Žilinského kraja – VIDEO


Obyvateľom kraja chce ponúknuť svoje bohaté politické skúsenosti.



25.5.2026 (SITA.sk) - Obyvateľom kraja chce ponúknuť svoje bohaté politické skúsenosti.


Hnutie Republika podporuje kandidatúru Anny Belousovovej na predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja. Belousovová má dlhoročné skúsenosti z vysokej politiky, pôsobila predovšetkým v Slovenskej národnej strane, v súčasnosti je poslankyňou Žilinského samosprávneho kraja a viceprimátorkou v Čadci.

"Som presvedčený, že s týmito skúsenosťami, odbornosťou a vlastenectvom, ktoré sprevádza celú jej bohatú politickú kariéru, bude Anna Belousovová skvelou župankou pre obyvateľov Žilinského kraja. Podporujem ju a držím jej palce," povedal predseda Republiky Milan Uhrík.

Belousovová plánuje svoj tím a volebný program predstaviť neskôr. Obyvateľom kraja chce ponúknuť svoje bohaté politické skúsenosti. "Myslím, že ľudia ma za tie roky pôsobenia vo verejnom priestore poznajú a vedia, že si vždy stojím za svojim slovom a že viem razantne presadiť zmeny, ktoré určite prídu," povedala Belousovová vo videu hnutia Republika.

Anna Belousovová bola poslankyňou slovenského parlamentu v rokoch 1998–2002 a 2006–2012. V období 2006–2010 zastávala funkciu podpredsedníčky Národnej rady SR. V ostatných rokoch pôsobí skôr v regionálnej a komunálnej politike.


Zdroj: SITA.sk - Republika podporuje Annu Belousovovú v kandidatúre na post predsedníčky Žilinského kraja – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

