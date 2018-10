B. Borisov: Požiadame o vydanie zadržaného z Nemecka

Na archívnej snímke bulharský premiér Bojko Borisov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sofia/Stade 10. októbra (TASR) - Bulharský premiér Bojko Borisov potvrdil, že jeho krajina požiada o vydanie dôvodne podozrivého zo znásilnenia a úkladnej vraždy novinárky Viktorije Marinovovej v Ruse, ktorého zadržali v utorok večer v nemeckom meste Stade príslušníci tamojšieho mobilného policajného komanda (MEK).Predseda bulharskej vlády súčasne kritizoval reakcie zo zahraničia a tlak medzinárodného spoločenstva na jeho krajinu, aby urýchlene kauzu objasnila.formuloval podľa tlačovej agentúry DPA Borisov.Hlavnými dôkazmi voči mladému mužovi z Ruse, ktorý nie je polícii úplne neznámy a ktorého vek je podľa nemeckých zdrojov 20 a podľa bulharských 21 rokov, sú stopy jeho DNA na tele zavraždenej, ako aj fakt, že novinárkine osobné veci sa našli v bydlisku podozrivého v Ruse.V Nemecku ho ešte v stredu predvedú pred sudcu, ktorý rozhodne o jeho ďalšom osude.Bulharskí vyšetrovatelia nepredpokladajú, že medzi zločinom, ktorý bol dôsledkom spontánneho útoku so sexuálnym motívom, a výkonom profesie zavraždenej jestvuje súvislosť.Vedúci oddelenia pre právnu pomoc Generálnej prokuratúry v Celle Christian Schierholt v súvislosti s kauzou poznamenal, že sa opäť raz osvedčil inštitút európskeho zatykača, a zdôraznil, že spolupráca medzi justičnými a policajnými orgánmi európskych krajín funguje príkladne.V podobnom duchu sa vyslovil aj najvyšší predstaviteľ dolnosaského krajinského kriminálneho úradu Friedo de Vries, ktorý ocenil všetky zasahujúce zložky.Exmanžel obete zločinu Svilen Maximov sa nechal počuť, že jeho niekdajšia životná partnerka nebola investigatívnou novinárkou, ale riaditeľkou televízneho kanála, ktorá prezentovala verejnosti výsledky práce kolegov v úsilí zmeniť svet a Bulharsko k lepšiemu.Informácie priniesli Severonemecký rozhlas (NDR) a tlačová agentúra DPA.Mŕtve telo novinárky Marinovovej (†30) sa našlo minulú sobotu na nábreží Dunaja v severobulharskom meste Ruse, kde pracovala pre regionálnu televíznu stanicu TVN. Pred smrťou bola znásilnená a surovo zbitá. Smrť nastala zrejme v dôsledku úderov do hlavy a uškrtenia.Marinovová koncom septembra moderovala politickú tolkšou, ktorá sa venovala podozreniam zo zneužívania eurofondov vplyvnými bulharskými podnikateľmi a politikmi.Ešte v utorok bulharské orgány informovali o prvom zadržanom v súvislosti s týmto znásilnením a vraždou. Išlo o rumunského občana, ktorého v Ruse nakrátko zaistili a vypočuli, avšak oficiálne ho neoznačili za podozrivého a následne prepustili. Podľa agentúry DPA išlo o bezdomovca, u ktorého sa nepreukázala žiadna spojitosť s vraždou ani s iným protizákonným konaním.Cez Rumunsko však zrejme ušiel z Ruse do Nemecka, do mesta Stade, kde žije jeho matka, dôvodne podozrivý.