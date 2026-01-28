Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Vyhraj lístok na Pohodu! Odfoť sa v BILLA a daj o tom vedieť svetu


Spoločnosť BILLA Slovensko, nadväzujúc na úspešnú spoluprácu s najlepším európskym festivalom v kategórii "medium-sized", štartuje unikátnu súťaž pre svoje zákazníctvo. Pri príležitosti jubilejného 30. ...



new project 10 676x444 28.1.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť BILLA Slovensko, nadväzujúc na úspešnú spoluprácu s najlepším európskym festivalom v kategórii "medium-sized", štartuje unikátnu súťaž pre svoje zákazníctvo. Pri príležitosti jubilejného 30. ročníka festivalu Pohoda rozdá v súťaži prostredníctvom Instagramu až 100 vstupeniek.


Po minuloročnom úspechu na trenčianskom letisku, kde predajňa BILLA praskala vo švíkoch a tešila sa mimoriadnemu záujmu návštevníkov, sa spoločnosť rozhodla odmeniť priazeň svojich zákazníkov ešte pred začiatkom letnej festivalovej sezóny. Na svojom oficiálnom Instagrame BILLA Slovensko spustila súťaž, ktorá otvorí brány festivalu desiatkam výhercov.

Stačí jedna fotografia a značka Clever


Mechanika súťaže je navrhnutá tak, aby bola pre účastníkov čo najjednoduchšia. Stačí splniť tri kroky:

  1. Odfoťte sa v ktorejkoľvek predajni BILLA s produktom privátnej značky Clever, ktorý by ste si so sebou radi pribalili na festival.

  2. Fotografiu uverejnite vo svojej Instagram Story s textom: "BILLA, pošli ma na Pohodu."

  3. V story označte profil @billa_sk.


"Minulý rok nám návštevníci Pohody ukázali neskutočnú energiu a my sme sa rozhodli túto radosť opätovať. Chceme, aby si atmosféru tohto výnimočného festivalu užilo čo najviac nášho zákazníctva, a preto dávame do hry sto lístkov," uvádza Marek Kravjar, hovorca BILLA Slovensko.

Termíny a žrebovanie


Súťaž prebieha v termíne od 26. januára do 8. februára 2026. Zo všetkých zapojených účastníkov bude následne náhodným výberom vyžrebovaných 100 výhercov, z ktorých každý získa lístok na celý festival. "Žrebovanie prebehne do 48 hodín od ukončenia súťaže," dopĺňa Marek Kravjar.

BILLA pokračuje v rozvíjaní partnerstiev, ktoré majú zmysel. Spojením s festivalom Pohoda ukazuje, že chce byť súčasťou životného štýlu svojho zákazníctva a vnáša čerstvosť do každého momentu ich dňa.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Vyhraj lístok na Pohodu! Odfoť sa v BILLA a daj o tom vedieť svetu © SITA Všetky práva vyhradené.

