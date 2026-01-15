|
Štvrtok 15.1.2026
Pohoda festival
15. januára 2026
Pohodu vyhlásili za Najlepší európsky stredne veľký festival
Včera na slávnostnom udeľovaní European Festival Awards v holandskom Groningene získala Pohoda dve významné ocenenia - stala sa opäť Najlepším stredne veľkým festivalom v Európe a členka jej tímu Kristína Mlynárová získala cenu určenú profesionálom z nastupujúcej generácie.

O titul Best Medium-Sized Festival – teda najlepší európsky festival s kapacitou od 10 000 do 39 999 návštevníkov – sa Pohoda uchádzala v silnej medzinárodnej konkurencii. Tento úspech je pre ňu obzvlášť výnimočný, pretože túto cenu získala druhýkrát v krátkom čase – najlepším európskym festivalom sa stala aj za ročník 2023.
Cenné je aj víťazstvo Kristíny Mlynárovej v kategórii New Kid on the Block. Festivaly sú tímovou prácou a jednou z ich úloh je aj pripravovať budúcu generáciu odborníkov a odborníčok pre umeleckú scénu. Ide o uznávanú cenu pre mladých profesionálov v oblasti festivalového priemyslu a je skvelé, že po minuloročnej nominácii Ani Bláhovej napokon získala cenu ďalšia členka tímu Pohody Kristína Mlynárová.
„Sme šťastní a nadšení. Podľa odborníkov z festivalovej scény je Pohoda najlepším festivalom v Európe. Po ťažkom roku 2024 je to pre nás obrovským povzbudením, je to svojím spôsobom zázrak a sme skutočne dojatí. Vďaka podpore od našich úžasných návštevníkov, ale aj od umelcov, partnerov, dodávateľov a medzinárodnej festivalovej rodiny sme zažili znovuzrodenie, ktoré smerovalo až k zisku najprestížnejšieho ocenenia, aké môže festival získať. Som presvedčený, že je to dôležité pre celú kultúrnu scénu na Slovensku, je dobrou správou cítiť rešpekt voči slovenskej umeleckej scéne v medzinárodnom kontexte,” vraví o získaní dvoch cien na European festival Awards Michal Kaščák a dodáva: „Som hrdý na náš tím, podobné uznanie sa dá získať len vtedy, ak ľudia dajú do svojej práce zo seba to najlepšie – maximálne úsilie s citom pre detail, ale aj srdce a vášeň. Potvrdením kvality tímu Pohody je ocenenie pre Kiku Mlynárovú ako profesionálku z nastupujúcej generácie. Tešíme sa na to, ako spolu oslávime aj tieto úspechy na tridsiatom ročníku Pohody v júli na trenčianskom letisku.“
European Festival Awards sú najprestížnejším ocenením v európskom festivalovom svete, kde odborné poroty aj verejnosť hodnotia kvalitu festivalov z celej Európy na základe rôznych kritérií – od programu až po celkovú organizáciu.
Tento dvojitý úspech podčiarkuje dlhodobú prácu festivalu Pohoda – prinášať svetovú hudbu, neopakovateľné zážitky a naozaj pohodovú atmosféru, ktorá jej každý rok zaručuje pevné miesto medzi najlepšími festivalmi kontinentu.
