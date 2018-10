Svetový šampión vo vodnom motorizme Jung s túžbou zajazdiť si ešte F1

Marián Jung, archívna snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 17. októbra (TASR) - Vodný motorista Marián Jung sa stal v triede F 500 majstrom sveta a výnimočným spôsobom sa zapísal do štatistiky. Jeho siedme zlato v kariére na globálnej scéne znamenalo, že Vojenské športové centrum Dukla už splnilo tohtoročný plán so ziskom 27 vzácnych kovov. Jung sa zároveň postaral aj o pozoruhodné okrúhle jubileum v počte 750 medailí, ktorými VŠC Dukla prispelo do slovenského športu od vzniku samostatnosti v roku 1993.Jungovi patril titul v seriáli formuly 500 plným právom, vo finálovom kole v talianskom Borette vyhral obe jazdy, ktoré sa vo vodách rieky Pád jazdili, a opäť vyvolal obdivný ohlas.Predvídavosť v príprave je alfa a omega úspešnosti Junga.Cestu za titulom, šiestym v tejto kategórii a po troch rokoch, poskladali štyri podujatia. Jung skvele skrotil silu stroja s 250 koňmi a zvládol manévrovanie lode v rýchlosti blížiacej sa 200 km/h.Vo veku 44 rokov má pred sebou Jung, zverenec Jána Miškoviča, ešte jednu nesplnenú túžbu.Zástupca riaditeľa VŠC Dukla Pavel Kobela vyzdvihol každé jedno číslo, ktorým sa v štatistike môže momentálne vrcholové stredisko pochváliť.