Babiš čelí vyšetrovaniu pre video z diaľnice D1. Ale bráni sa, že šoféroval opatrne

8.11.2021 (Webnoviny.sk) - Český premiér Andrej Babiš v nedeľu večer oznámil, že ho polícia vyzvala, aby podal vysvetlenie v súvislosti s videom, ktoré umiestnil na sociálnej sieti.Podľa vyšetrovateľov sa Babiš nevenoval úplne riadeniu, keď išiel autom po zrekonštruovanej diaľnici D1 a pri popise opráv sa opakovane pozrel do papierov. Babiš sa bráni, že šoféroval opatrne. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Podľa Babiša polícia reagovala na video z 3. októbra. „Tak. Pre toto video, na ktorom riadim s oboma rukami na volante (a pozrite na rýchlosť), na mňa niekto podal trestné oznámenie. Radšej bez komentára," reagoval prostredníctvom sociálnych sietí český premiér.Polícia vraj predsedovi českej vlády vytkla, že sa za volantom automobilu dostatočne nevenoval riadeniu, pretože sa opakovane pozeral do podkladov. „Vaše konanie je zaznamenané na sociálnom kanáli YouTube,“ citoval Babiš z výzvy, ktorú dostal.Premiér sa sťažoval, že ho zase „niekto udal“ a bránil sa, že šoféroval opatrne. „Z týchto záberov je vidieť, že som išiel pomaly,“ tvrdil Babiš. Pri šoférovaní sa vraj pozeral dopredu, ale pripustil, že sa až trikrát „na milisekundu“ pozrel na papier. „Samozrejme som sa venoval riadeniu. Uvidíme, ako to dopadne,“ podotkol Babiš.Rekonštrukcia najstaršej českej diaľnice sa uskutočňuje od roku 2013. Jej dokončenie sa zdržalo tri roky, termín dvakrát posunuli. Cestári v oboch smeroch opravili 160 kilometrov diaľnice medzi obcou Mirošovice pri Prahe a osadou Kývalka pri Brne, vrátane 95 mostov.