USA otvorili hranice pre zaočkovaných cestujúcich, pri ceste lietadlom však potrebujete aj test

8.11.2021 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty od pondelka po viac ako roku a pol otvorili svoje hranice zahraničným návštevníkom z Mexika, Kanady a väčšiny Európy. Turistom tak umožnili uskutočniť dlho odkladané výlety a rodinám opäť sa stretnúť s blízkymi.Ako informuje agentúra AP, od pondelka môžu do USA cez letiská i pozemné hranice pricestovať plne zaočkovaní cestujúci. Nové pravidlá povoľujú prílety z dosiaľ zakázaných krajín v prípade, že má cestujúci potvrdenie o zaočkovaní a negatívnom teste na COVID-19.Pri vstupe do krajiny po zemi z Mexika a Kanady budú vyžadovať potvrdenie o očkovaní, nebude však nutný test. Aerolínie očakávajú zvýšenie počtu cestujúcich z Európy a ďalších destinácií. Podľa údajov cestovateľskej a analytickej firmy Cirium sa v tomto mesiaci zvyšuje počet letov medzi Veľkou Britániou a Spojenými štátmi o 21 percent oproti predchádzajúcemu mesiacu.Zmena by mala zásadne ovplyvniť najmä život v pohraničí s Mexikom a Kanadou, kde bolo každodenné cestovanie z krajiny do krajiny súčasťou bežného života až kým neudrela pandémia a Spojené štáty nezakázali cestovanie, ktoré nie je nevyhnutné.Nedostatok ľudí prichádzajúcich z Mexika napríklad ťažko zasiahol nákupné centrá, reštaurácie a obchody v amerických pohraničných mestách.Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) informovalo, že Spojené štáty budú akceptovať dokončené očkovanie akoukoľvek vakcínou, ktorú na núdzové použitie schválila Svetová zdravotnícka organizácia, nielen tie, ktoré sú schválené v USA.Letecké spoločnosti budú mať povinnosť overovať potvrdenia o zaočkovaní a budú tiež zbierať informácie o pasažieroch za účelom prípadného vyhľadania kontaktov. Dodržiavanie nariadení budú na hraniciach kontrolovať pracovníci CDC i colná a pohraničná stráž.