Čeliť regionálnemu lockdownu je možné len očkovaním, primátor Popradu vyzýva obyvateľov k vakcinácii

Pomoc pre celý okres

Zabezpečujú aj dopravu

8.11.2021 - Okres Poprad sa druhý týždeň nachádza v čiernej farbe COVID automatu. K očkovaniu proti koronavírusu už vyzýva aj primátor Popradu Anton Danko, podľa ktorého je možné len takýmto spôsobom čeliť regionálnemu lockdownu.Od návratu do bordovej farby delila okres podľa informácií spred víkendu viac ako tisícka ľudí nad 50 rokov. Obyvateľov okresu preto Danko povzbudil využiť možnosť očkovania aj bez registrácie nielen v nedeľu v obchodnom centre, ale aj počas týždňa vo vakcinačnom centre v Poprade.Podľa jeho slov tak pomôžu nielen sebe a svojmu zdraviu, ale aj celému okresu, podnikateľom, prevádzkam, deťom, školám, kultúre a športu.Danko poukázal na značné obmedzenie bežného života v okrese v čiernej farbe. Úplne zatvorené sú fitness centrá, wellness, akvaparky i hotely a penzióny. Reštaurácie fungujú len v rámci okienkového predaja.Zakázané sú svadby, oslavy, večierky, zrušené sú kultúrne podujatia, takmer vôbec sa nedajú navštíviť ani športové akcie. Opätovné spadnutie do čiernej farby by už podľa primátora nikdy nehrozilo pri dosiahnutí potrebnej zaočkovanosti.„Počas týždňa vám svoje služby ponúka plne fungujúce vakcinačné centrum a aj tam sa zaočkovanie dá riešiť bez elektronickej registrácie, ak o to požiadate sociálny odbor nášho mestského úradu,“ pripomenul.Samospráva vie podľa jeho slov imobilným zabezpečiť aj dopravu na náklady mesta. „Pomôžme si všetci navzájom, aby sa nám pred Vianocami a počas nich žilo ľahšie a krajšie,“ dodal Danko.