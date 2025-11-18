Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 18.11.2025
 Zo zahraničia

18. novembra 2025

Babiš chce istotu, že bude premiérom, inak nevidí dôvod riešiť konflikt záujmov


voľby v Česku

Predseda českého hnutia ANO Andrej Babiš, ktorý zvíťazil v parlamentných voľbách, v utorok uviedol, že ak nebude mať istotu, že ho prezident



czech_republic_election_54884 676x451 18.11.2025 (SITA.sk) - Predseda českého hnutia ANO Andrej Babiš, ktorý zvíťazil v parlamentných voľbách, v utorok uviedol, že ak nebude mať istotu, že ho prezident Petr Pavel vymenuje za premiéra, nemá logiku, aby riešil svoj konflikt záujmov. Informuje o tom web Novinky.cz. Český prezident v pondelok uviedol, že ak Babiš nebude schopný vyriešiť konflikt záujmov, bolo by vhodné, aby ANO zvážilo iného kandidáta.


„Je to nevratný krok a ja si nemôžem dovoliť robiť nevratné kroky, pokiaľ nebudem mať istotu, že budem premiér," uviedol v utorok na Instagrame Babiš. Trvá na tom, že konflikt záujmov vyrieši.

Veľmi dobre celý čas vedel, že ak bude chcieť byť premiérom, bude musieť riešiť konflikt záujmov. Takže mal veľa času, aby si premyslel variant, ako konflikt záujmov vyrieši," povedal v pondelok Pavel. Vo vysielaní Českého rozhlasu dodal, že sa nemieni Babišovým vymenovaním podieľať na protiprávnom stave a spomenul možnosť navrhnutia iného kandidáta na premiéra. To predstavitelia hnutia ANO ihneď odmietli.


Zdroj: SITA.sk - Babiš chce istotu, že bude premiérom, inak nevidí dôvod riešiť konflikt záujmov © SITA Všetky práva vyhradené.

voľby v Česku
