|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 18.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eugen
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. novembra 2025
Zo sabotáže poľskej železnice sú podozriví dvaja Ukrajinci pracujúci pre Moskvu
Tagy: vojna na Ukrajine
V dvoch prípadoch sabotáže železničnej trate v Poľsku sú podozriví dvaja Ukrajinci pracujúci pre Moskvu. Povedal to poľský premiér Donald Tusk počas utorkového prejavu v ...
Zdieľať
18.11.2025 (SITA.sk) - V dvoch prípadoch sabotáže železničnej trate v Poľsku sú podozriví dvaja Ukrajinci pracujúci pre Moskvu. Povedal to poľský premiér Donald Tusk počas utorkového prejavu v parlamente.
Dvojica „pôsobila dlhodobo a spolupracovala s ruskými službami“, povedal Tusk s odvolaním sa na informácie od prokuratúry a vyšetrovacích orgánov. Dodal, že úrady poznajú totožnosť podozrivých, ale vzhľadom na pokračovanie vyšetrovania ju nebudú zverejňovať.
Dve sabotáže počas uplynulého víkendu poškodili železničnú trať, ktorá pomáha zásobovať Ukrajinu. Poľsko je hlavným uzlom pre prepravu vojenskej a humanitárnej pomoci Kyjevu.
Zdroj: SITA.sk - Zo sabotáže poľskej železnice sú podozriví dvaja Ukrajinci pracujúci pre Moskvu © SITA Všetky práva vyhradené.
Dvojica „pôsobila dlhodobo a spolupracovala s ruskými službami“, povedal Tusk s odvolaním sa na informácie od prokuratúry a vyšetrovacích orgánov. Dodal, že úrady poznajú totožnosť podozrivých, ale vzhľadom na pokračovanie vyšetrovania ju nebudú zverejňovať.
Dve sabotáže počas uplynulého víkendu poškodili železničnú trať, ktorá pomáha zásobovať Ukrajinu. Poľsko je hlavným uzlom pre prepravu vojenskej a humanitárnej pomoci Kyjevu.
Zdroj: SITA.sk - Zo sabotáže poľskej železnice sú podozriví dvaja Ukrajinci pracujúci pre Moskvu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Babiš chce istotu, že bude premiérom, inak nevidí dôvod riešiť konflikt záujmov
Babiš chce istotu, že bude premiérom, inak nevidí dôvod riešiť konflikt záujmov
<< predchádzajúci článok
Šutaj Eštok volá po prehodnotení fungovania Centra na boj proti hybridným hrozbám, za bývalej vlády bolo zneužívané na cenzúru – VIDEO
Šutaj Eštok volá po prehodnotení fungovania Centra na boj proti hybridným hrozbám, za bývalej vlády bolo zneužívané na cenzúru – VIDEO