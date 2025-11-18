Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 18.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Eugen
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

18. novembra 2025

Zo sabotáže poľskej železnice sú podozriví dvaja Ukrajinci pracujúci pre Moskvu


Tagy: vojna na Ukrajine

V dvoch prípadoch sabotáže železničnej trate v Poľsku sú podozriví dvaja Ukrajinci pracujúci pre Moskvu. Povedal to poľský premiér Donald Tusk počas utorkového prejavu v ...



Zdieľať
poland_russia_ukraine_war_63963 2 676x451 18.11.2025 (SITA.sk) - V dvoch prípadoch sabotáže železničnej trate v Poľsku sú podozriví dvaja Ukrajinci pracujúci pre Moskvu. Povedal to poľský premiér Donald Tusk počas utorkového prejavu v parlamente.


Dvojica „pôsobila dlhodobo a spolupracovala s ruskými službami“, povedal Tusk s odvolaním sa na informácie od prokuratúry a vyšetrovacích orgánov. Dodal, že úrady poznajú totožnosť podozrivých, ale vzhľadom na pokračovanie vyšetrovania ju nebudú zverejňovať.

Dve sabotáže počas uplynulého víkendu poškodili železničnú trať, ktorá pomáha zásobovať Ukrajinu. Poľsko je hlavným uzlom pre prepravu vojenskej a humanitárnej pomoci Kyjevu.


Zdroj: SITA.sk - Zo sabotáže poľskej železnice sú podozriví dvaja Ukrajinci pracujúci pre Moskvu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Babiš chce istotu, že bude premiérom, inak nevidí dôvod riešiť konflikt záujmov
<< predchádzajúci článok
Šutaj Eštok volá po prehodnotení fungovania Centra na boj proti hybridným hrozbám, za bývalej vlády bolo zneužívané na cenzúru – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 