|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 18.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eugen
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. novembra 2025
Trojičné námestie v Trnave zdobí vianočný stromček z Brestovian, na jeho mieste už rastie nový smrek – VIDEO, FOTO
Tagy: Vianočný stromček
Krásny smrek pichľavý stojí opäť po roku na Trojičnom námestí v Trnave. Vypílili ho v Brestovanoch, mestu ho daroval Trnavčan Miroslav Laho. V Brestovanoch má pozemok, na ktorom pred troma desaťročiami smrek ...
Zdieľať
18.11.2025 (SITA.sk) - Krásny smrek pichľavý stojí opäť po roku na Trojičnom námestí v Trnave. Vypílili ho v Brestovanoch, mestu ho daroval Trnavčan Miroslav Laho. V Brestovanoch má pozemok, na ktorom pred troma desaťročiami smrek vysadil.
Keďže už vyrástol poriadne vysoko a ihličie z neho padá na chodník k susedom, ponúkol ho mestu. Podľa Tomáša Gažoviča z Mestského úradu v Trnave bolo v ponuke viacero adeptov na výrub, vyhral však smrek z Brestovian. A to aj napriek tomu, že bol pomerne ďaleko od cesty, obklopený oplotením, orechom aj figou. A naviac, pri pozemku je aj elektrické vedenie, teda ďalšia komplikácia pri jeho nakladaní. Miroslav Laho netajil, že za stromom mu bude smutno.
„Dnes ráno mi nebolo všetko jedno. Ale chcem urobiť radosť hlavne deťom a všetkým návštevníkom vianočných trhov v Trnave,“ povedal hrdý Trnavčan. Po vypílenom strome prázdne miesto nezostane, Miroslav Laho už dopredu vedľa posadil malý smrek. Možno sa aj ten raz dostane na námestie do krajského mesta.
Vianočný strom je predzvesťou vianočných trhov s názvom Advent v Trnave, ktoré v piatok 28. novembra o 17:30 otvorí alegorický sprievod s magickými bytosťami, mažoretkami a lampášmi. Až do 22. decembra budú na Trojičnom námestí a Hlavnej ulici k dispozícii stánky s vareným vínom, punčom, podplamenníkmi, trdelníkmi a ďalšími pochúťkami.
Chýbať nebude ani hudobný program, v ktorom sa okrem detí z materských a základných škôl predstavia aj známe mená ako Hudba z Marsu, Funny Fellows, Ukitas, Tamara Kramar či Bukasový masív. Súčasťou Adventu v Trnave budú aj štyri adventné koncerty vo františkánskom Kostole sv. Jakuba. Na prvom sa 30. novembra predstaví Bratislavský chlapčenský zbor so sopranistkou Adrianou Šimkovou.
Advent v Trnave bude v tomto roku ešte žiarivejší ako v predchádzajúcich rokoch. Mesto Trnava a Mestské kultúrne stredisko – Zaži v Trnave investovali do ďalšieho rozšírenia svetelnej výzdoby centra mesta.
Zdroj: SITA.sk - Trojičné námestie v Trnave zdobí vianočný stromček z Brestovian, na jeho mieste už rastie nový smrek – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Za stromom mu bude smutno
Keďže už vyrástol poriadne vysoko a ihličie z neho padá na chodník k susedom, ponúkol ho mestu. Podľa Tomáša Gažoviča z Mestského úradu v Trnave bolo v ponuke viacero adeptov na výrub, vyhral však smrek z Brestovian. A to aj napriek tomu, že bol pomerne ďaleko od cesty, obklopený oplotením, orechom aj figou. A naviac, pri pozemku je aj elektrické vedenie, teda ďalšia komplikácia pri jeho nakladaní. Miroslav Laho netajil, že za stromom mu bude smutno.
„Dnes ráno mi nebolo všetko jedno. Ale chcem urobiť radosť hlavne deťom a všetkým návštevníkom vianočných trhov v Trnave,“ povedal hrdý Trnavčan. Po vypílenom strome prázdne miesto nezostane, Miroslav Laho už dopredu vedľa posadil malý smrek. Možno sa aj ten raz dostane na námestie do krajského mesta.
Trhy začnú v novembri
Vianočný strom je predzvesťou vianočných trhov s názvom Advent v Trnave, ktoré v piatok 28. novembra o 17:30 otvorí alegorický sprievod s magickými bytosťami, mažoretkami a lampášmi. Až do 22. decembra budú na Trojičnom námestí a Hlavnej ulici k dispozícii stánky s vareným vínom, punčom, podplamenníkmi, trdelníkmi a ďalšími pochúťkami.
Chýbať nebude ani hudobný program, v ktorom sa okrem detí z materských a základných škôl predstavia aj známe mená ako Hudba z Marsu, Funny Fellows, Ukitas, Tamara Kramar či Bukasový masív. Súčasťou Adventu v Trnave budú aj štyri adventné koncerty vo františkánskom Kostole sv. Jakuba. Na prvom sa 30. novembra predstaví Bratislavský chlapčenský zbor so sopranistkou Adrianou Šimkovou.
Advent v Trnave bude v tomto roku ešte žiarivejší ako v predchádzajúcich rokoch. Mesto Trnava a Mestské kultúrne stredisko – Zaži v Trnave investovali do ďalšieho rozšírenia svetelnej výzdoby centra mesta.
Zdroj: SITA.sk - Trojičné námestie v Trnave zdobí vianočný stromček z Brestovian, na jeho mieste už rastie nový smrek – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Vianočný stromček
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Znalosť problematiky pracovného vykorisťovania je nevyhnutná, apelovala prokurátorka na odbornom školení
Znalosť problematiky pracovného vykorisťovania je nevyhnutná, apelovala prokurátorka na odbornom školení
<< predchádzajúci článok
Babiš chce istotu, že bude premiérom, inak nevidí dôvod riešiť konflikt záujmov
Babiš chce istotu, že bude premiérom, inak nevidí dôvod riešiť konflikt záujmov