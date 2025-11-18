Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 18.11.2025
 Z domova

18. novembra 2025

Trojičné námestie v Trnave zdobí vianočný stromček z Brestovian, na jeho mieste už rastie nový smrek – VIDEO, FOTO


Krásny smrek pichľavý stojí opäť po roku na Trojičnom námestí v Trnave. Vypílili ho v Brestovanoch, mestu ho daroval Trnavčan Miroslav Laho. V Brestovanoch má pozemok, na ktorom pred troma desaťročiami smrek ...



ae08ecaa bf05 4454 b30d 4119d771b679 676x450 18.11.2025 (SITA.sk) - Krásny smrek pichľavý stojí opäť po roku na Trojičnom námestí v Trnave. Vypílili ho v Brestovanoch, mestu ho daroval Trnavčan Miroslav Laho. V Brestovanoch má pozemok, na ktorom pred troma desaťročiami smrek vysadil.

Za stromom mu bude smutno


Keďže už vyrástol poriadne vysoko a ihličie z neho padá na chodník k susedom, ponúkol ho mestu. Podľa Tomáša Gažoviča z Mestského úradu v Trnave bolo v ponuke viacero adeptov na výrub, vyhral však smrek z Brestovian. A to aj napriek tomu, že bol pomerne ďaleko od cesty, obklopený oplotením, orechom aj figou. A naviac, pri pozemku je aj elektrické vedenie, teda ďalšia komplikácia pri jeho nakladaní. Miroslav Laho netajil, že za stromom mu bude smutno.

Dnes ráno mi nebolo všetko jedno. Ale chcem urobiť radosť hlavne deťom a všetkým návštevníkom vianočných trhov v Trnave,“ povedal hrdý Trnavčan. Po vypílenom strome prázdne miesto nezostane, Miroslav Laho už dopredu vedľa posadil malý smrek. Možno sa aj ten raz dostane na námestie do krajského mesta.

Trhy začnú v novembri


Vianočný strom je predzvesťou vianočných trhov s názvom Advent v Trnave, ktoré v piatok 28. novembra o 17:30 otvorí alegorický sprievod s magickými bytosťami, mažoretkami a lampášmi. Až do 22. decembra budú na Trojičnom námestí a Hlavnej ulici k dispozícii stánky s vareným vínom, punčom, podplamenníkmi, trdelníkmi a ďalšími pochúťkami.




Chýbať nebude ani hudobný program, v ktorom sa okrem detí z materských a základných škôl predstavia aj známe mená ako Hudba z Marsu, Funny Fellows, Ukitas, Tamara Kramar či Bukasový masív. Súčasťou Adventu v Trnave budú aj štyri adventné koncerty vo františkánskom Kostole sv. Jakuba. Na prvom sa 30. novembra predstaví Bratislavský chlapčenský zbor so sopranistkou Adrianou Šimkovou.

Advent v Trnave bude v tomto roku ešte žiarivejší ako v predchádzajúcich rokoch. Mesto Trnava a Mestské kultúrne stredisko – Zaži v Trnave investovali do ďalšieho rozšírenia svetelnej výzdoby centra mesta.


Zdroj: SITA.sk - Trojičné námestie v Trnave zdobí vianočný stromček z Brestovian, na jeho mieste už rastie nový smrek – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

