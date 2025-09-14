|
Nedeľa 14.9.2025
Meniny má Ľudomil
Denník - Správy
14. septembra 2025
Babiš je impulzívny, mal by hovoriť pomaly, ako keď kvapká vodovod, hodnotí ho exprezident Zeman
Líder českej opozície Andrej Babiš podľa bývalého českého prezidenta Miloša Zemana vybudoval veľmi silný, úspešný, prosperujúci ...
14.9.2025 (SITA.sk) - Líder českej opozície Andrej Babiš podľa bývalého českého prezidenta Miloša Zemana vybudoval veľmi silný, úspešný, prosperujúci podnik Agrofert aj veľmi úspešné politické hnutie ANO. Je však impulzívny. Zeman to povedal v programe českej televízie Nova Napriamo.
„Je impulzívny. Jemu som hovoril: ‚Andrej, hovor pomaly, ako keď kvapká vodovod.‘ Ale on sa tým neriadi. Chrlí to zo seba, občas tam vloží nejaký slovakizmus, no, a potom sa z toho stáva trochu chaotické vystúpenie," zhodnotil Zeman Babiša.
Terajšieho českého premiéra Petra Fialu exprezident označil za úctyhodného profesora, ktorého si váži, pretože ako prvý, alebo jeden z prvých, v Českej republike presadil ako samostatný odbor politológiu. Dodal však, že politológia má k reálnej politike rovnako ďaleko tak ako sexuológia k reálnemu sexu.
Potom prešiel k Fialovým negatívam: „Hoci je vzdelaný ... tak sa zrútil pod ťarchou politických povinností, ktoré úplne nezvládol. A okrem toho, čo mu vyčítam, na základe veľmi konkrétnych skúseností je to, že nedodržiava slovo,“ vyjadril svoj názor Zeman.
Zdroj: SITA.sk - Babiš je impulzívny, mal by hovoriť pomaly, ako keď kvapká vodovod, hodnotí ho exprezident Zeman © SITA Všetky práva vyhradené.
