 Nedeľa 14.9.2025
14. septembra 2025

Voľby v Česku by vyhralo ANO, výrazne sa posilnili Piráti


Najväčšiu šancu zvíťaziť v českých jesenných parlamentných voľbách má opozičné hnutie expremiéra Andreja Babiša ANO. Podľa ostatného prieskumu agentúry STEM pre CNN ...



gettyimages 686546414 676x451 14.9.2025 (SITA.sk) - Najväčšiu šancu zvíťaziť v českých jesenných parlamentných voľbách má opozičné hnutie expremiéra Andreja Babiša ANO. Podľa ostatného prieskumu agentúry STEM pre CNN Prima News by ANO volilo viac ako 31 percent respondentov. Informuje o tom web Novinky.


Vládna koalícia Spolu je na druhom mieste. Mierne sa oslabila krajne pravicová SPD, ktorá je na treťom mieste. Pokles zaznamenalo aj vládne hnutie STAN. Piráti naopak posilnili. Do Snemovne by sa dostali aj Motoristi.

ANO by teraz získalo 31,3 percenta hlasov, Spolu 20,2 percenta, SPD 12,5 percenta, STAN a Piráti majú zhodne po 10 percent. Pre Pirátov je to v predvolebných prieskumoch agentúry STEM prvýkrát dvojciferný výsledok.

Najnovší prieskum volebných preferencií agentúra uskutočnila od 21. augusta do 9. septembra. Volieb by sa podľa neho zúčastnilo 63 percent voličov.


Zdroj: SITA.sk - Voľby v Česku by vyhralo ANO, výrazne sa posilnili Piráti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: české politické strany STEM volebné preferencie
