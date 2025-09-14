|
Nedeľa 14.9.2025
Meniny má Ľudomil
Denník - Správy
14. septembra 2025
Voľby v Česku by vyhralo ANO, výrazne sa posilnili Piráti
Najväčšiu šancu zvíťaziť v českých jesenných parlamentných voľbách má opozičné hnutie expremiéra Andreja Babiša ANO. Podľa ostatného prieskumu agentúry STEM pre CNN ...
14.9.2025 (SITA.sk) - Najväčšiu šancu zvíťaziť v českých jesenných parlamentných voľbách má opozičné hnutie expremiéra Andreja Babiša ANO. Podľa ostatného prieskumu agentúry STEM pre CNN Prima News by ANO volilo viac ako 31 percent respondentov. Informuje o tom web Novinky.
