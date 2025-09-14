|
Nedeľa 14.9.2025
Meniny má Ľudomil
14. septembra 2025
Snina má vďaka projektu Čistinky nový multifunkčný park, je navrhnutý pre všetky vekové skupiny – FOTO
Tagy: Projekt Lidl - Čistinky
V Snine otvorili nový multifunkčný mestský park. Stalo sa tak vďaka úspechu mesta v hlasovaní tretieho ročníka projektu Čistinky, ktorý realizuje spoločnosť Lidl Slovenská ...
14.9.2025 (SITA.sk) - V Snine otvorili nový multifunkčný mestský park. Stalo sa tak vďaka úspechu mesta v hlasovaní tretieho ročníka projektu Čistinky, ktorý realizuje spoločnosť Lidl Slovenská republika.
Snina sa stala jedným z piatich víťazov projektu, keď v kategórii s počtom obyvateľov od 15 001 do 20 200 získala v online hlasovaní celkovo 33 628 hlasov. Slávnostné otvorenie novej plochy počas víkendu sprevádzal bohatý program s účasťou bývalých futbalistov Martina Jakubka a Tomáša Medveďa, detskými aktivitami a tvorivými dielňami.
Park je navrhnutý pre všetky vekové skupiny. Deti v ňom nájdu herné prvky, mládež a dospelí multifunkčné ihrisko, cvičisko či stolný futbal a rodiny môžu využiť miesta na grilovanie a opekanie. Súčasťou je aj oddychová zóna s lavičkami.
Projekt Čistinky je dlhodobou iniciatívou spoločnosti Lidl, ktorého cieľom je podporovať komunitný život a skvalitňovať verejné priestranstvá v slovenských mestách. Víťazné mestá, ktoré uspeli v hlasovaní, získali nový priestor na oddych, ktorý financuje a realizuje Nadácia Lidl.
„Stojíme na mieste, ktoré je krásnym príkladom naplnenia očakávaní, s ktorými sme do projektu išli. Veľmi nás to teší, pretože týmto projektom chceme prispieť k tomu, aby nielen deti, ale aj tínedžri, dospeláci či seniori mohli svoj voľný čas tráviť zmysluplne a urobili aj niečo pre svoje zdravie,“ dodala špecialistka pre CSR projekty reťazca Martina Sujová.
Otvorili sme spolu nový park Čistinka – výsledok vytrvalosti každodenného hlasovania a spoločného úsilia Sninčanov. Som hrdý, že v našom meste vyrástol priestor, kde sa budeme stretávať s rodinami a priateľmi, kde budú deti dospievať a kde si každý nájde chvíľku oddychu.
Zdroj: SITA.sk - Snina má vďaka projektu Čistinky nový multifunkčný park, je navrhnutý pre všetky vekové skupiny – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
