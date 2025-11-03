|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 4.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Karol
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. novembra 2025
Babiš podpísal koaličnú zmluvu. Prezradil, kedy bude jasno k nomináciám ministrov
Tagy: Koaličná zmluva
Predseda českého hnutia ANO, ktoré zvíťazilo v parlamentných voľbách, podpísal v pondelok koaličnú zmluvu so šéfmi krajne pravicovej strany
Zdieľať
3.11.2025 (SITA.sk) - Predseda českého hnutia ANO, ktoré zvíťazilo v parlamentných voľbách, podpísal v pondelok koaličnú zmluvu so šéfmi krajne pravicovej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) a pravicovej populistickej strany Motoristi. Andrej Babiš, Tomio Okamura a Petr Macinka zmluvu spečatili pred ustanovujúcou schôdzou českej Snemovne. Informuje o tom spravodajský web Novinky.cz.
Dokument obsahuje rozdelenie ministerských postov, hovorí o obsadení kresla šéfa Snemovne nominantom SPD a o premiérskom kresle pre hnutie ANO.
K nomináciám ministrov však Babiš uviedol, že jasno bude „koncom novembra“, kedy by chcel mená predstaviť prezidentovi. S každým z nominantov bude podľa neho chcieť hlava štátu najskôr hovoriť.
Zdroj: SITA.sk - Babiš podpísal koaličnú zmluvu. Prezradil, kedy bude jasno k nomináciám ministrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Dokument obsahuje rozdelenie ministerských postov, hovorí o obsadení kresla šéfa Snemovne nominantom SPD a o premiérskom kresle pre hnutie ANO.
K nomináciám ministrov však Babiš uviedol, že jasno bude „koncom novembra“, kedy by chcel mená predstaviť prezidentovi. S každým z nominantov bude podľa neho chcieť hlava štátu najskôr hovoriť.
Zdroj: SITA.sk - Babiš podpísal koaličnú zmluvu. Prezradil, kedy bude jasno k nomináciám ministrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Koaličná zmluva
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Stretnutie o Žandárskom zbore sa podľa Naďa skončilo fiaskom, otázok bolo viac ako odpovedí – VIDEO
Stretnutie o Žandárskom zbore sa podľa Naďa skončilo fiaskom, otázok bolo viac ako odpovedí – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pellegrini odcestuje do Prahy, stretne sa s prezidentom Pavlom aj s Babišom
Pellegrini odcestuje do Prahy, stretne sa s prezidentom Pavlom aj s Babišom