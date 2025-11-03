Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

03. novembra 2025

Stretnutie o Žandárskom zbore sa podľa Naďa skončilo fiaskom, otázok bolo viac ako odpovedí – VIDEO



Žandársky zbor nie je pripravený legislatívne, administratívne, kompetenčne ani technicky. Upozornila na to strana



sni mka obrazovky 2025 11 03 o 16.03.00 676x376 3.11.2025 (SITA.sk) -

Žandársky zbor nie je pripravený legislatívne, administratívne, kompetenčne ani technicky. Upozornila na to strana Demokrati, ktorá k takémuto záveru dospela na základe materiálov z oficiálneho stretnutia v Banskej Bystrici.


Predseda Demokratov Jaroslav Naď tvrdí, že projekt Žandárskeho zboru spôsobuje chaos v Policajnom zbore, vo Vojenskej polícii aj medzi občanmi. Naď kritizuje, že minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) zriaďuje ďalší ozbrojený zbor, ktorý nazýva „nie profesionálny“. Súčasne zdôraznil, že ak sa Demokrati dostanú do vlády, tak ho zrušia.



Stretnutie skončilo fiaskom


„28. októbra pre narastajúcu nervozitu riadiacich pracovníkov Policajného zboru zorganizoval minister Kaliňák v Banskej Bystrici stretnutie, ktoré malo policajným funkcionárom objasniť fungovanie a spoluprácu medzi žandármi a Policajným zborom. Vysvetľovať prišiel poradca ministra Ľubomír Ábel, bývalý viceprezident Policajného zboru. Otázok bolo viac než odpovedí, celé stretnutie sa skončilo absolútnym fiaskom,“ povedal Naď.


Upozornil, že projekt spôsobuje chaos v polícii a vytvára bezpečnostné riziko. Súčasne podľa jeho slov spôsobuje aj napätie medzi vojakmi a policajtmi. Ako exminister obrany spresnil, na stretnutí sa zúčastnilo 221 riaditeľov útvarov Policajného zboru a 41 riaditeľov poriadkovej polície z celého Slovenska. Cez aplikáciu mohli zúčastnení posielať otázky.



Nedomyslené kompetencie aj krátky výcvik


Naď informoval, že zazneli rôzne výhrady, ako napríklad nedefinované kompetencie, nezmyselné míňanie peňazí, chýbajúca riadiaca línia či nelogické územné obmedzenia pôsobnosti žandárov do 30 kilometrov od domovského útvaru. „Predstavte si, že budú naháňať páchateľa a po 30 kilometroch sa budú musieť otočiť, lebo im končí pôsobnosť,“ poukázal Naď na nelogickosť.



Súčasne vidí ako problém aj to, že sú žandári školení len 14 dní, čo je podľa neho oproti osemmesačnému výcviku policajtov málo. Naď súčasne prišiel s tým, že má informácie o plánovanom nesystémovom povyšovaní vojenských funkcionárov, vrátane riaditeľa Vojenskej polície.


„Podľa mojich informácií majú byť niektorí riaditelia odborov, ktorí budú mať čo do činenia so žandármi, povýšení z podplukovníkov na plukovníkov a pre riaditeľa Vojenskej polície je pripravovaná dokonca hodnosť generála, hoci pod sebou v štruktúre má len niečo nad 300 ľudí,“ uzavrel Naď.





Zdroj: SITA.sk - Stretnutie o Žandárskom zbore sa podľa Naďa skončilo fiaskom, otázok bolo viac ako odpovedí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

