 24hod.sk    Z domova

03. novembra 2025

Pellegrini odcestuje do Prahy, stretne sa s prezidentom Pavlom aj s Babišom


Tagy: Prezident Slovenskej republiky

Prezident Peter Pellegrini v utorok odcestuje do Prahy na pracovnú návštevu. V rámci nej absolvuje rokovanie s českým prezidentom Petrom ...



pellegrini 1 676x476 3.11.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v utorok odcestuje do Prahy na pracovnú návštevu. V rámci nej absolvuje rokovanie s českým prezidentom Petrom Pavlom a stretne sa aj s predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom.


Ako informovala Kancelária prezidenta SR, hlavnými témami stretnutia s českou hlavou štátu bude posilnenie regionálnej, cezhraničnej, akademickej a vedeckej spolupráce medzi Slovenskom a Českom, ako aj možnosti zlepšenia spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky a Slavkovského formátu. S Andrejom Babišom sa diskusia zameria na aktuálny priebeh zostavovania novej českej vlády či budúcu spoluprácu medzi našimi krajinami, vrátane jej posilnenia.

Okrem toho si Pellegrini v rámci programu s českým prezidentom Petrom Pavlom v Obecnom dome počas koncertu Štátnej filharmónie Košice pripomenie 107. výročie vzniku Československej republiky. V Obecnom dome v Prahe bola 6. januára 1918 podpísaná Trojkráľová deklarácia a 28. októbra 1918 vyhlásená prvá Československá republika. Na podujatí prezident SR vystúpi aj s príhovorom.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odcestuje do Prahy, stretne sa s prezidentom Pavlom aj s Babišom © SITA Všetky práva vyhradené.

