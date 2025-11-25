Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 25.11.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

25. novembra 2025

Babišov Agrofert za ostatné dva mesiace prehral šesť sporov o dotácie


České firmy patriace koncernu Agrofert Andreja Babiša prehrali v uplynulých dvoch mesiacoch ďalších šesť sporov, ktoré viedli s ...



czech_politics_17179 676x451 25.11.2025 (SITA.sk) - České firmy patriace koncernu Agrofert Andreja Babiša prehrali v uplynulých dvoch mesiacoch ďalších šesť sporov, ktoré viedli s ministerstvom poľnohospodárstva ČR alebo s českým Štátnym poľnohospodárskym intervenčným fondom (SZFI) pre zastavené či nevyplatené dotácie. Nárok na dotácie nemali pre konflikt záujmov bývalého a možného budúceho českého premiéra Andreja Babiša. Informuje o tom web TN.cz.


Na pokračovanie súdnych sporov upozornil server iRozhlas, ktorý si zoznam pozastavených poľnohospodárskych dotácií vyžiadal na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Aktuálne spory sa týkali firiem Sady CZ, SPV Pelhřimov, Lipra Pork, Vodňanská drůbež a Agro Rozsochy.

Server citoval aj z rozsudku Najvyššieho správneho súdu, v ktorom je výslovne uvedené, že Babiš mal ako osoba ovládajúca Agrofert „pri výkone funkcie verejného činiteľa eliminovať všetky aktivity, ktoré by mohli vytvárať konflikt záujmov“.

SZFI zatiaľ uspel vo všetkých sporoch proti zastaveniu dotácií, proti ktorým padli zo strany Agrofertu žaloby. Podobné výsledky má aj ministerstvo poľnohospodárstva, hoci v jeho prípade by sa firmy mohli teoreticky obrátiť ešte na Ústavný súd.


Zdroj: SITA.sk - Babišov Agrofert za ostatné dva mesiace prehral šesť sporov o dotácie © SITA Všetky práva vyhradené.

