25.11.2025
25. novembra 2025
Koalícia podľa Gröhlinga opäť odhaľuje svoju skutočnú podstatu, Kolíková hovorí o únose právneho štátu – VIDEO
Prvý deň novembrovej schôdze len potvrdil absolútny rozklad vládnej koalície. Uviedla to strana Sloboda a Solidarita (SaS) s tým, že namiesto riešení pre ...
25.11.2025 (SITA.sk) - Prvý deň novembrovej schôdze len potvrdil absolútny rozklad vládnej koalície. Uviedla to strana Sloboda a Solidarita (SaS) s tým, že namiesto riešení pre ľudí sleduje Slovensko hádky o funkcie, vydieranie a pomsty medzi Smerom, Hlasom a SNS. Do toho sa vláda púšťa do likvidácie ďalšej nezávislej inštitúcie – Úradu na ochranu oznamovateľov.
Predseda SaS Branislav Gröhling upozorňuje, že koalícia opäť odhaľuje svoju skutočnú podstatu. Podľa neho je dnes už úplne zjavné, že vláda má jedinú prioritu – moc, pomstu a kšefty. Pripomína, že skrátené legislatívne konanie opäť otvárajú len preto, aby Matúš Šutaj Eštok zakryl vlastné zlyhania.
„Keďže prehráva všetky spory s čurillovcami, jednoducho sa rozhodol zrušiť úrad, ktorý mu prekáža. O nič iné tu nejde," vyhlásil Gröhling.
Zároveň upozorňuje, že parlament dnes nerieši nič, čo by zlepšilo život ľudí. „Namiesto toho sledujeme, kto chce koho odvolať a kde si ktorá strana vydobyje vlastného nominanta. Eštok sa chce zbaviť Ferenčáka a dosadiť Kmeca, Huliak vydiera koalíciu hazardom, Hlas zase Smer vydiera Rážom. Danko odkázal Ficovi, že musí padnúť Lajčák. A občania? Tí sú pre nich neviditeľní," dodal líder liberálov. Pripomenul tiež, že vládne strany ignorovali všetky varovania o dôsledkoch zmien Trestného zákona aj ústavy.
„Keď sme vraveli, že novela trestných zákonov rozviaže ruky páchateľom, boli sme označovaní za šíriteľov paniky. Dnes je realita jasná - kradne sa ako po nebohom. A infringement z Európskej komisie? Presne pred tým sme varovali, teraz je to tu. Gratulujem," uzavrel Gröhling.
Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková upozorňuje, že vláda už ani neskrýva, že unáša právny štát a rezignovala na boj s korupciou. Likvidácia Úradu na ochranu oznamovateľov je podľa nej len ďalším dielikom v mozaike demontáže kontrolných mechanizmov.
„Tento úrad im prekáža – šliape koalícii na päty. Preto ho likvidujú," konštatuje exministerka spravodlivosti. Zároveň pripomína, že koalícia rozpútala otvorenú vojnu prokurátorov a nový úrad bude zasahovať priamo do nej.
„Ešte skôr, než stihli presadiť jeho zrušenie, tu máme prokurátora, ktorý blokoval politicky citlivé kauzy Smeru – a presne ten môže pod novým vedením dostať ochranu. Vyzerá to tak, že práve o to ide," dodala Kolíková. Zároveň upozorňuje aj na ďalší problém, ktorý vláda zamlčiava – likvidáciu funkčnej pomoci obetiam násilných trestných činov.
„Agenda sa presúva na nový úrad, ale odborní zamestnanci sa nepresunú. Znamená to jediné - skutočné obete sa stanú obeťami tejto pseudoreformy. A ešte to bude stáť štát peniaze navyše," doplnila poslankyňa Kolíková.
Poslanec SaS Alojz Hlina pripomína, že vláda sa snaží zničiť všetko, čo jej stojí v ceste. „Najradšej by zrušili všetko – keby mohli. Našťastie nemôžu zrušiť OLAF, ktorý už otvoril spisy v kauzách haciend, na ktoré sme dlhodobo upozorňovali," uviedol.
Ako dodal, opozícia bude pokračovať v tlaku aj mimo parlamentu. Pripomenul, že v utorok o 17:00 sa uskutoční verejný protest pred Národnou radou a vo štvrtok protest v Banskej Bystrici na Huštáku o 16:30.
„Musíme o tom hovoriť a brániť Slovensko pred týmto rozkladom. Vidíme, čo sa deje, a preto nesmieme mlčať," uzavrel poslanec.
