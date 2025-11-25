Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

25. novembra 2025

Rast amerického maloobchodu sa v septembri spomalil


Tagy: Americká ekonomika maloobchodné tržby

Americké maloobchodné tržby sa v septembri zvýšili pomalším tempom, ako sa očakávalo. Ministerstvo obchodu USA v utorok informovalo, že maloobchod krajiny sa ...



biz_retail_sales_christmas_29456 676x507 25.11.2025 (SITA.sk) - Americké maloobchodné tržby sa v septembri zvýšili pomalším tempom, ako sa očakávalo. Ministerstvo obchodu USA v utorok informovalo, že maloobchod krajiny sa medzimesačne posilnil len o 0,2 percenta. Rast tak bol slabší, ako predpokladali analytici. Zároveň išlo o jeho spomalenie v porovnaní s augustom, v ktorom sa tržby medzimesačne zväčšili o 0,6 percenta.


Tržby predajní motorových vozidiel a náhradných dielov klesli. Znížili sa aj tržby obchodov s oblečením, hobby tovarom a elektronikou. Medziročne sa americký maloobchod v septembri posilnil o 4,3 percenta.

Americké ministerstvo práce v utorok informovalo, že ceny výrobcov v septembri vzrástli 0,3 percenta. Tento vývoj bol v súlade s očakávaniami.


Zdroj: SITA.sk - Rast amerického maloobchodu sa v septembri spomalil © SITA Všetky práva vyhradené.

