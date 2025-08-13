|
Streda 13.8.2025
|Denník - Správy
13. augusta 2025
Babišova tieňová ministerka si objednala zastrelenie psa sokyne v láske
Nepríjemný škandál rieši dva mesiace pred voľbami české opoziční hnutie ANO, ktorého poslankyňa a členka tieňovej vlády expremiéra Andreja Babiša Margita Balaštíková si mala pred dvoma rokmi objednať ...
13.8.2025 (SITA.sk) - Nepríjemný škandál rieši dva mesiace pred voľbami české opoziční hnutie ANO, ktorého poslankyňa a členka tieňovej vlády expremiéra Andreja Babiša Margita Balaštíková si mala pred dvoma rokmi objednať zabitie psa novej partnerky svojho manžela, s ktorým sa vtedy rozvádzala. Píše o tom web TN.cz s odvolaním sa na portál Seznam Zprávy.
Nahrávky, ktoré to majú dokazovať, Josef Balaštík tajne zaobstaral v ich rodinnom dome. „Kedy dohodneš, aby jej zastrelili toho psa?" pýta sa na jednej z nahrávok Balaštíková. Muž, ktorého sa na to pýtala, jej oznámil, že to môže jej kamarát zariadiť, ale bude za to chcieť peniaze. Balaštíková sa následne od muža mala snažiť zistiť konkrétnu čiastku. Poslankyňa sa k prípadu zatiaľ nevyjadrila.
Predsedu hnutia ANO Andreja Babiša odhalenie pobúrilo. Pre web iDNES.cz povedal, že to Balaštíková musí okamžite vysvetliť. Zároveň sa postaral o to, aby skončila na kandidátke pre parlamentné voľby. „Neviem si predstaviť, že by niečoho takého bol človek schopný. Sám mám štyri psy, vždy sme ja aj celé hnutie zvieratá podporovali, spolupracujeme s ochrancami zvierat, moja nadácia podporuje záchranné stanice a útulky, preto to absolútne nedokážem pochopiť,“ vyjadril sa rozhnevaný Babiš.
