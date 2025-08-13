Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 13.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľubomír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

13. augusta 2025

Babišova tieňová ministerka si objednala zastrelenie psa sokyne v láske


Tagy: voľby v Česku

Nepríjemný škandál rieši dva mesiace pred voľbami české opoziční hnutie ANO, ktorého poslankyňa a členka tieňovej vlády expremiéra Andreja Babiša Margita Balaštíková si mala pred dvoma rokmi objednať ...



Zdieľať
gettyimages 1198963896 676x451 13.8.2025 (SITA.sk) - Nepríjemný škandál rieši dva mesiace pred voľbami české opoziční hnutie ANO, ktorého poslankyňa a členka tieňovej vlády expremiéra Andreja Babiša Margita Balaštíková si mala pred dvoma rokmi objednať zabitie psa novej partnerky svojho manžela, s ktorým sa vtedy rozvádzala. Píše o tom web TN.cz s odvolaním sa na portál Seznam Zprávy.


Nahrávky, ktoré to majú dokazovať, Josef Balaštík tajne zaobstaral v ich rodinnom dome. „Kedy dohodneš, aby jej zastrelili toho psa?" pýta sa na jednej z nahrávok Balaštíková. Muž, ktorého sa na to pýtala, jej oznámil, že to môže jej kamarát zariadiť, ale bude za to chcieť peniaze. Balaštíková sa následne od muža mala snažiť zistiť konkrétnu čiastku. Poslankyňa sa k prípadu zatiaľ nevyjadrila.

Predsedu hnutia ANO Andreja Babiša odhalenie pobúrilo. Pre web iDNES.cz povedal, že to Balaštíková musí okamžite vysvetliť. Zároveň sa postaral o to, aby skončila na kandidátke pre parlamentné voľby. „Neviem si predstaviť, že by niečoho takého bol človek schopný. Sám mám štyri psy, vždy sme ja aj celé hnutie zvieratá podporovali, spolupracujeme s ochrancami zvierat, moja nadácia podporuje záchranné stanice a útulky, preto to absolútne nedokážem pochopiť,“ vyjadril sa rozhnevaný Babiš.


Zdroj: SITA.sk - Babišova tieňová ministerka si objednala zastrelenie psa sokyne v láske © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: voľby v Česku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tesco Clubcard oslavuje 15. narodeniny, zákazníkov odmení za ich vernosť
<< predchádzajúci článok
Vallo stál Bratislavčanov vyše 130 miliónov eur, Winkler vyčíta primátorovi predražené projekty – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 