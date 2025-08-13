Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

13. augusta 2025

Vallo stál Bratislavčanov vyše 130 miliónov eur, Winkler vyčíta primátorovi predražené projekty – VIDEO


Kandidát na primátora Bratislavy a mestský poslanec Martin Winkler vystavil súčasnému primátorovi účet za sedem rokov vo funkcii. Podľa jeho výpočtov stál



img_20250813_110710_704 676x507 13.8.2025 (SITA.sk) - Kandidát na primátora Bratislavy a mestský poslanec Martin Winkler vystavil súčasnému primátorovi účet za sedem rokov vo funkcii. Podľa jeho výpočtov stál Matúš Vallo Bratislavčanov už viac ako 131 700 000 eur. Prvou položkou je Nové Lido, na ktoré podľa Winklera doplatili obyvatelia minimálne 50 miliónov.


Mesto odovzdalo zadarmo developerovi 46-tisíc metrov štvorcových pozemkov, z ktorých za pol hodinu neskôr hlasovaním spravilo lukratívne stavebné pozemky," uviedol.

Nedokončená električka


Meškajúca električka do Petržalky podľa Winklera stála hlavné mesto ďalších 25 miliónov eur. Je to suma, ktorú Bratislava zaplatilo navyše na dodatkoch oproti plánovanému rozpočtu.

Navyše je to stále neskolaudovaný nedorobok a bude to trvať ešte dlhé mesiace a veľa miliónov, kým bude táto stavba dokončená," skonštatoval Vallov odporca.

Ďalšou položkou je predražená dodávka elektrickej energie, ktorá podľa neho stála Bratislavu za päť rokov 14 miliónov eur. Cyklotrasa Vajanského stála Bratislavčanov jeden milión eur a podľa Winklera ide o symbol boja Matúša Valla proti individuálnej doprave.



Prenájmy kamarátom


Prehratý súd Dúbravsko-Karloveská radiála, to je ďalší jeden milión eur. A neslávne známe oddychové zóny na Vazovovej a Mudroňovej, ktoré mesto muselo robiť na trikrát, stáli ďalší milión," dodal kandidát na primátora.

Prebujnelý aparát mesta podľa Winklera stojí obyvateľov päť miliónov eur ročne, čo za sedem rokov činí viac ako 35 miliónov. Martin Winkler poukázal tiež na odkúpenie bývalého erotického salónu v Sade Janka Kráľa, z ktorého vzniklo bistro za 2,3 milióna, ktoré podľa jeho slov mesto prenajalo primátorovmu kamarátovi.

Ďalšou položkou je Stará Tržnica, ktorú prenajal primátor skupine kamarátov z aliancie Stará Tržnica za jedno euro ročne," skonštatoval Vallov protikandidát s tým, že mesto týmto prišlo o ďalšie dva milióny eur.


Trestuhodné míňanie


Bratislava za sumu 131 miliónov eur mohla podľa Winklera zrekonštruovať kilometre ciest a chodníkov, postaviť nové kvalitné a bezpečné cyklotrasy či desiatky športovísk. Mohlo byť zrekonštruované Kamenné námestie a námestie SNP, ale mohli pribudnúť aj ďalší mestskí policajti.

Mohli sme toho urobiť veľa, ale vraj sme na to nemali peniaze. Ja ale tvrdím, že Bratislava má peňazí dosť, problém však je, že ich trestuhodne míňa na predražené zákazky a má obrovský úradnícky aparát, v čase, keď sa obyvatelia sťažujú, že mesto ani neodpovedá ani na ich otázky," doplnil Vallov odporca.






Zdroj: SITA.sk - Vallo stál Bratislavčanov vyše 130 miliónov eur, Winkler vyčíta primátorovi predražené projekty – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

