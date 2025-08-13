|
Tesco Clubcard oslavuje 15. narodeniny, zákazníkov odmení za ich vernosť
Od svojho spustenia si Slováci výhody programu tak obľúbili, že dnes už drvivá väčšina zákazníkov Tesca nakupuje výhradne s Clubcard. Pri príležitosti výročia štartuje Tesco 13. augusta 2025 ...
13.8.2025 (SITA.sk) - Od svojho spustenia si Slováci výhody programu tak obľúbili, že dnes už drvivá väčšina zákazníkov Tesca nakupuje výhradne s Clubcard. Pri príležitosti výročia štartuje Tesco 13. augusta 2025 veľkú súťaž so skvelými výhrami pre všetkých členov programu Clubcard.
Keď Tesco v roku 2010 naplno spustilo svoj vernostný program Clubcard v strednej Európe[1], išlo o jeden z prvých komplexných lojalitných systémov v slovenskom maloobchode. Do dvoch rokov od spustenia počet členov Clubcard na Slovensku prekročil milión. Spočiatku zákazníci dostávali vyúčtovanie so zľavovými kupónmi každý štvrťrok poštou v obálke. Tesco Clubcard sa rýchlo etabloval ako priekopnícka iniciatíva s masovým dosahom, ktorá významne ovplyvnila vývoj maloobchodného trhu.
Od roku 2015 už mohli členovia programu kupóny aj kartu využívať cez rovnomennú aplikáciu v smartfóne. Za posledných pár rokov došlo k veľkým zmenám a vylepšeniam programu. Medzi najvýznamnejšie patria okrem digitalizácie aj akciové ceny len s Clubcard, cielené kupóny či personalizácia kupónov.
"Teší nás, že naši zákazníci obľubujú vernostný program Tesco Clubcard a všetky jeho výhody. Na Slovensku ho používajú až pri 90 % nákupoch v kamenných predajniach či Tesco Online nákupoch. V aktuálnom období najviac oceňujú Clubcard ceny so zľavami v priemere 30 % a skvelý benefit v rámci vernostných programov, ktorý za nazbierané body vracia zákazníkom peniaze vo forme peňažných poukážok. Len za posledný rok sme zákazníkom vrátili vo forme peňažných poukážok viac ako 11 miliónov eur a zároveň si uplatnili vyše 17,6 milióna eur v kupónoch," hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku, a dodáva: "Tesco Clubcard však nie je len plastová či virtuálna karta v aplikácii. Vďaka nej vieme lepšie spoznať potreby našich zákazníkov a prinášať im výhody, ktoré im naozaj pomáhajú v každodennom živote. Nedostávajú tak len všeobecné zľavy, ale ponuku šitú na mieru a množstvo ďalších výhod najmä v aplikácii Clubcard. Po 15. rokoch je stále našou prioritou odmeňovať vernosť našich zákazníkov, aj preto spúšťame ešte väčšie zľavy a súťaž s atraktívnymi výhrami pre všetkých členov Clubcard."
Zákazníci za každý nákup nad 15 eur dostanú pri pokladni hraciu kartičku s QR kódom. Po naskenovaní kódu sa v aplikácii Clubcard v smartfóne otvorí digitálna stieracia karta. Stačí ju zotrieť a zákazník ihneď zistí, či vyhral. S každým naskenovaným kódom zároveň členovia Clubcard automaticky hrajú o hlavné ceny v záverečnom žrebovaní ako napríklad bicykle, smartfóny, dovolenky, či automobil. Súťaž trvá až do 23. septembra 2025, viac informácií je dostupných na webe Tesca.
Clubcard je zároveň prepojená so službami ako Scan & Shop mobile, ktorý umožňuje platbu napríklad cez Google Pay. Aplikácia je zároveň prepojená s aplikáciou Tesco Online nákupy, kde tiež zákazníci môžu zbierať Clubcard body, ktoré si následne vedia uplatniť formou peňažných poukážok. Peňažné poukážky v mobilnej aplikácii Tesco Clubcard môžu zákazníci využiť aj na dobitie kreditu na SIM karte Tesco mobile.
Vernostný program Tesco Clubcard v prieskume švajčiarskej organizácie ICERTIAS získal prestížne ocenenie QUDAL – Quality Medal – Slovakia 2024/2025 v kategórii Vernostný program.
[1] Na Slovensku sa vernostný program Clubcard v rámci strednej Európy testoval skôr, fungoval už v roku 2009.
Zdroj: SITA.sk - Tesco Clubcard oslavuje 15. narodeniny, zákazníkov odmení za ich vernosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tesco Clubcard oslavuje 15. narodeniny, zákazníkov odmení za ich vernosť © SITA Všetky práva vyhradené.
