29.12.2025
Meniny má Milada
Denník - Správy
29. decembra 2025
Bábkové Divadlo Košice vstupuje do novej éry, Jorik mení tvár – FOTO
Bábkové Divadlo ...
29.12.2025 (SITA.sk) - Bábkové Divadlo Košice vstupuje do novej éry. Po modernizácii svojej hlavnej sály Jorik sa zameriava nielen na technické vybavenie, ale aj na atmosféru a možnosti experimentálnej tvorby. Cieľom je zvýšiť kvalitu produkcie, podporiť komunitnú spoluprácu a posilniť vzťah divákov k divadlu.
Scéna Jorik na Tajovského ulici v Košiciach má bohatú históriu umeleckého rizika. V rokoch 1995 až 2007 fungovala ako profilová činoherná scéna, kde experimenty neboli len grantovou položkou, ale žili priamo v praxi. Dnes sa divadlo k tejto tradícii vracia – a začína od základov, ktoré divák často nevidí, no bez nich by divadlo nemohlo fungovať: od techniky.
Sezóna 2025/2026 prinesie systematické zvyšovanie kvality priestorov a služieb. Po úspešnej modernizácii sály (2021 – 2023) prichádza ďalší krok: kompletná obnova zastaraného zvukového a svetelného vybavenia experimentálnej scény.
Zastarané osvetlenie či obmedzené možnosti práce so zvukom totiž obmedzujú tvorcov, nútia ich k kompromisom a znižujú kvalitu zážitku pre divákov. „Modernizácia má preto zvýšiť technickú kvalitu produkcie a zároveň zlepšiť akustické podmienky sály bez stavebných zásahov – s ohľadom na historickú povahu budovy," vysvetľuje riaditeľka Bábkového divadla Košického kraja Lenka Papugová.
Nové riešenia sú aj energeticky efektívne. Divadlo využije LED RGBW svetelné zdroje, ktoré umožnia vyššiu kvalitu svetelného dizajnu pri nižšej spotrebe energie. „V praxi to znamená citlivejšiu a variabilnejšiu prácu so svetlom – jednu z kľúčových zložiek divadelného jazyka, najmä v komornej experimentálnej sále," dodáva Papugová.
Projekt však nejde len o techniku. Jeho ambíciou je podporiť pravidelnú experimentálnu tvorbu, zvýšiť atraktivitu Jorika pre hosťujúce súbory a prepájať zriaďovanú a nezriaďovanú kultúru. Takáto spolupráca je často rozhodujúcim faktorom rastu kultúrnych organizácií v regiónoch.
Podporu modernizácii vyjadril aj Košický samosprávny kraj. „Modernizáciou technického vybavenia sály Jorik zvyšujeme úroveň kultúrneho zázemia v kraji. Ide o investíciu, ktorá zlepší pracovné podmienky umelcov, kvalitu predstavení pre divákov a prispeje k energetickej efektívnosti prevádzky," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.
Bábkové divadlo dlhodobo pracuje aj s mladým publikom – od najmenších divákov (3+) cez školské skupiny až po tínedžerov a dospelých. „Ak chceme vychovávať citlivých a premýšľajúcich divákov, musíme im ponúknuť profesionálne podmienky a silný umelecký zážitok. Modernizácia sály Jorik je investíciou do budúcnosti – do mladej generácie aj do kultúry v regióne," zdôrazňuje Papugová.
Projekt je realizovaný v rámci investičnej akcie Košického samosprávneho kraja "Rekonštrukcia a modernizácia zvukového, svetelného a technického parku divadelných sál" a podporil ho Fond na podporu umenia.
Ak sa modernizácia podarí, nepôjde len o nové svetlá či zvuk. Pôjde o vytvorenie podmienok, ktoré umožnia, aby sa scéna Jorik opäť stala miestom experimentu, hľadania a umeleckého rizika – presne tak, ako tomu bolo v minulosti.
Zdroj: SITA.sk - Bábkové Divadlo Košice vstupuje do novej éry, Jorik mení tvár – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
