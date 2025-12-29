|
Pondelok 29.12.2025
|Denník - Správy
29. decembra 2025
Správa TANAP-u apeluje na ľudí, aby v národnom parku nepoužívali petardy ani ohňostroje
Do národného parku ohňostroje a petardy nepatria. Opäť po roku pred silvestrovskými oslavami to pripomína Správa Tatranského národného parku (TANAP). Verejnosť ...
29.12.2025 (SITA.sk) - Do národného parku ohňostroje a petardy nepatria. Opäť po roku pred silvestrovskými oslavami to pripomína Správa Tatranského národného parku (TANAP). Verejnosť vyzýva, aby sa zapojila do iniciatívy Tichý Silvester.
Tatry svojimi údoliami a skalnými stenami vytvárajú ideálne akustické podmienky na šírenie zvuku, napríklad aj z delobuchov. Mnohí ľudia si však podľa ochranárov ešte stále neuvedomujú, ako nadmerným hlukom a zábleskami trpia voľne žijúce zvieratá.
„Kamzíky na extrémny stres reagujú nekontrolovaným správaním sa. Celé čriedy často utekajú a dostávajú sa do kritickej situácie, napríklad do hlbokého snehu, kde ich pobyt vysiľuje, alebo do exponovaných žľabov, v ktorých im hrozí pád či odtrhnutie lavíny. Námaha v zimnom období znižuje schopnosť živočíchov čeliť nepriaznivým podmienkam,“ priblížili z národného parku.
Ochranári pripomenuli aj prelom rokov 2017 a 2018, ktorý bol tragický pre telemetricky sledovanú kamzicu Jesicu. „Pravdepodobne silvestrovská zábava pri ubytovacom zariadení vo Velickej doline spôsobila, že utiekla do lavinózneho terénu, kde na extrémne zľadovatenom povrchu zahynula,“ dodali.
Keď už v rámci Silvestra nepomáhajú reštriktívne opatrenia, pracovníci Správy TANAP-u apelujú na ľudskosť. Snažia sa tak zmierniť antropický tlak na divo žijúce zvieratá. „Jedna silvestrovská oslava môže nepriamo spôsobiť smrť zvieraťa, o ktorej oslavujúci nemusia ani vedieť. Nebuďme egoisti. Pamätajme si, že v tatranskej prírode sme iba návštevníkmi. Domácimi sú tu zvieratá, ktoré v nej žijú po celý rok,“ uviedli.
Zdroj: SITA.sk - Správa TANAP-u apeluje na ľudí, aby v národnom parku nepoužívali petardy ani ohňostroje © SITA Všetky práva vyhradené.
