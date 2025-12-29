Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Milada
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Víkend

29. decembra 2025

Ľadoví sochári sa po roku vrátia na Hrebienok, vdýchnu život 50-tim tonám ľadu


Tagy: Hrebienok ľadové sochy Tatry Ice Master

Už o tri týždne budú Hrebienok vo Vysokých Tatrách zdobiť ľadové sochy. Opäť po roku sa tam stretnú ľadoví sochári z desiatich krajín sveta, ...



Zdieľať
678bc2e1943cb833127310 676x392 29.12.2025 (SITA.sk) - Už o tri týždne budú Hrebienok vo Vysokých Tatrách zdobiť ľadové sochy. Opäť po roku sa tam stretnú ľadoví sochári z desiatich krajín sveta, ktorí vdýchnu život 50-tim tonám ľadu. Stane sa tak v rámci 11. ročníka podujatia Tatry Ice Master, ktoré sa uskutoční v dňoch 17. a 18. januára 2026. Ako informovali organizátori podujatia, umelci počas neho premenia ľad na 35 unikátnych ľadových sôch.


Sochári a umelci budú pracovať na rôznych motívoch a témach. Sochy, ktoré počas dňa vytvoria, budú, ako každý rok, od zotmenia nasvietené. Zámerom je umocniť dizajn a krásu jednotlivých sôch.

"Jednu časť sôch budú ľadoví rezbári vytvárať popri budove lanovky a druhá bude umiestnená v druhej kupole vedľa Tatranského ľadového dómu, v Galérii ľadových majstrov," uviedli z Tatier. Tá bude v prevádzke až do skončenia zimnej sezóny, respektíve do konca apríla 2026. Druhá časť sôch bude ponechaná na otvorenom priestranstve, kým ich počasie neroztopí.

O víťazoch majstrovstiev vo vyrezávaní sôch z ľadu bude rozhodovať nielen porota, ale aj verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Podujatie bude sprevádzať sprievodný program, ktorý ponúkne rôzne hry, súťaže, hudobné vystúpenia i ohňovo ľadovú šou.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Tatry Ice Master 2025 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Ľadoví sochári sa po roku vrátia na Hrebienok, vdýchnu život 50-tim tonám ľadu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hrebienok ľadové sochy Tatry Ice Master
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bábkové Divadlo Košice vstupuje do novej éry, Jorik mení tvár – FOTO
<< predchádzajúci článok
Zomrela bývalá francúzska filmová hviezda Brigitte Bardotová

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 