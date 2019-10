Vzniká televízna miniséria o požiari v parížskej katedrále Notre-Dame

Na archívnej snímke Katedrála Notre-Dame počas požiaru 15. apríla 2019 v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 16. októbra (TASR) - Požiar v parížskej katedrále Notre-Dame poslúži ako námet pre minisériu, ktorá by sa do televízneho vysielania mala dostať v roku 2021. Momentálne sa pracuje na jeho scenári. Seriál by mal mať štyri až šesť dielov. Na svojom webe o tom informoval francúzsky týždenník L'Express.Potvrdil to zakladateľ produkčnej spoločnosti Vendôme Philippe Rousselet, ktorý dodal, že projekt vzniká v spolupráci s filmovou spoločnosťou Pathé.Scenár minisérie vychádza zo záverov vyšetrovania požiaru z 15. apríla 2019, ku ktorým dospel americký denník The New York Times.Miniséria o požiari v Chráme Matky Božej sa bude nakrúcať v angličtine. Autori projektu priznali, že sa v tejto jeho časti inšpirovali úspešnou minisériou Černobyľ o havárii jadrovej elektrárne z roku 1986. Jej dej sa síce odohráva výlučne na území vtedajšieho Sovietskeho zväzu, ale nakrúcalo sa v angličtine.Okrem toho televízny kanál France 2 koncom tohto roku odvysiela docu-fiction o Notre-Dame nazvaný Skúška storočí. Dokumentárny film diváka prevedie siedmimi storočiami - od stavby katedrály po ničivý požiar z jari roku 2019. Snímku svojím hlasom sprevádza francúzska herečka Sophie Marceauová.