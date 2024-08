Bach ukončil hry v Paríži: Vytvorili ste kultúru mieru

Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach oficiálne ukončil XXXIII. olympijské hry v Paríži. Usporiadateľskú štafetu na nedeľnom záverečnom ceremoniáli prevzala metropola Kalifornie Los Angeles, kde sa bude najväčší športový sviatok konať v roku 2028.

Parížske hry priniesli po "pandemických" hrách v Tokiu návrat divákov do hľadísk a to s veľkým úspechom. Vysoký záujem bol aj na strane televíznych divákov. Ocenil to aj prezident organizačného výboru OH v Paríži Tony Estanguet. "Spoločne sme zažili hry, aké tento svet nevidel. Paríž a celé Francúzsko sa spojili. Celé Francúzsko sa stalo olympijské. Bolo to kvôli vám, divákom. Váš záujem spravil z každej kvalifikácie finále. Pre nás všetkých, čo celé roky pracovali pre túto chvíľu, je to teraz odmena," vyhlásil na Stade de France, kam mali česť priniesť slovenskú vlajku Tajmuraz Salkazanov a Viktória Forsterová.



Hry sa konali v zhoršenej geopolitickej situácii, Bach však vyjadril nádej, že pokojné spolužitie športovcov prinesie lepšiu budúcnosť. "Vo svete je napätie, no mesto svetla žiarilo jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Napriek tomu, že viaceré vaše krajiny rozdeľujú konflikty, vy ste vytvorili kultúru mieru. Žili ste tu dva týždne spoločne v mieri. To náš všetkých inšpiruje a všetkých na celej planéte. Ďakujeme, že ste nám umožnili veriť v lepší svet pre všetkých. Vieme, že olympijské hry nemôžu vytvoriť mier, môžu však vytvoriť kultúru mieru, ktorá inšpiruje svet," vyhlásil vrchný predstaviteľ olympizmu vo svojom pravdepodobne poslednom prejave, keďže budúci rok sa mu končí mandát a oznámil, že už viac kandidovať nebude.

Prezident MOV Thomas Bach drží olympijskú vlajku počas záverečného ceremoniálu Letných olympijských hier 2024 na štadióne Stade de France v nedeľu 11. augusta 2024 vo francúzskom Saint-Denis.

Bach vyzdvihol aj výber športovísk parížskych organizátorov. "Francúzski priatelia prepojili športoviská s verejným priestorom. Tieto hry môžu inšpirovať svet. Aké nádherné javisko to bolo. Boli to senzačné olympijské hry od začiatku do konca. Milí Francúzi, zamilovali ste si olympijské hry a my sme sa zamilovali do vás. Nech žijú olympijské hry, nech žije Francúzsko!"

Tom Cruise je spustený na State de France počas záverečného ceremoniálu Letných olympijských hier 2024 v nedeľu 11. augusta 2024 vo francúzskom Saint-Denis.



Priestor na predstavenie sa na záverečnom ceremoniáli ako tradične dostali organizátori nasledujúcej olympiády, Los Angeles bude hosťom najväčšieho športového sviatku tretíkrát v histórii. Druhé najväčšie mesto USA privítalo najlepších športovcov sveta už v rokoch 1932 a 1984. Stane sa tretím mestom, ktoré bude hostiť olympiádu po tretí raz po Londýne a Paríži. Vlajku s piatimi kruhmi prevzala od starostky Paríža Anne Hidalgovej starostka Los Angeles Karen Bassová.