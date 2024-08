Zostane gymnastke Chilesovej bronz? USA sa nepozdáva verdikt Športového arbitrážneho súdu a podáva odvolanie

Podala odvolanie 13 sekúnd pred limitom

Obava o duševné zdravie

12.8.2024 (SITA.sk) - Americkí olympijskí predstavitelia podali odvolanie voči rozhodnutiu Športového arbitrážneho súdu (CAS) , ktoré viedlo k tomu, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV) požiadal americkú gymnastku Jordan Chilesovú o vrátenie bronzovej medaily z finálovej súťaže žien na prostných v rámci olympijských hier v Paríži.CAS zrušil odvolanie trénerky amerického tímu USA Cecile Landiovej, po ktorom sa pôvodne piata Chilesová dostala na bronzovú pozíciu.CAS v sobotu rozhodol, že pondelkové odvolanie Landiovej, po ktorom rozhodcovia pridali Chilesovej k celkovému skóre 0,1 bodu, prišlo po minútovom časovom limite povolenom FIG. CAS uviedol, že Landiová podala odvolanie až minútu a štyri sekundy po zverejnení skóre.Predstavitelia USA Gymnastics spochybnili tvrdenie o podaní odvolania po limite a organizácia v nedeľňajšom vyhlásení uviedla, že predložila CAS video dôkaz, podľa ktorého sa trénerka Landiová prvýkrát odvolala ešte 13 sekúnd pred limitom.„Časovo označené video dôkazy, ktoré predložila USA Gymnastics v nedeľu večer, ukazuje, že Landiová najprv podala odvolanie 47 sekúnd po zverejnení skóre, pričom nasledovalo druhé odvolanie 55 sekúnd po pôvodnom zverejnení skóre,“ tvrdí USA Gymnastics. Agentúra AP podotkla, že takýto spor o drobné detaily by mohol trvať roky. Medzinárodná gymnastická federácia (FIG) po verdikte CAS uviedla, že bude rešpektovať pôvodné výsledky a vrátila rumunskú gymnastku Anu Barbosuovú na tretie miesto. MOV niekoľko hodín po rozhodnutí CAS rozhodol, že Chilesová, ktorá je už doma v USA, musí vrátiť bronzovú medailu a tú dostane Barbosuová.Rumunská gymnastická legenda a olympijská víťazka z roku 1976 Nadia Comaneciová vraví, že sa obáva o duševné zdravie Barbosuovej po tom, ako sa z bronzovej pozície dostala na 4. miesto a späť a naďalej nemá istotu, či bude mať medailu z OH.„Nemôžem uveriť, že sa hráme s duševným zdravím a emóciami športovcov spôsobom, ako je tento. Chráňme ich,“ napísala Comaneciová na platforme X. Chilesová na Instagrame uviedla, že jej to zlomilo srdce a pre obavy o svoje duševné zdravie opúšťa sociálne médiá.Rumunská gymnastická federácia navrhla „šalamúnske“ riešenie v podobe udelenia troch bronzových medailí, v takom prípade by si Rumunsko polepšilo hneď o dva bronzy, keďže medzi Barbosuovou a Chilesovou sa na 4. miesto „vklinila“ ďalšia Rumunka Sabrine Manecuová-Voineová.