Ronaldo dal prvý gól v ázijskej Lige majstrov, pomohol tímu k triumfu

Potugalský futbalista Cristiano Ronaldo si otvoril gólový účet v ázijskej Lige majstrov. V utorok pomohol jedným presným zásahom k domácemu víťazstvu Al-Nassr nad FC Istiklol 3:1.





Saudskoarabský klub prehrával po polčase 0:1, no v druhom dejstve sa mu podarilo otočiť skóre aj zásluhou svojho kanoniera. V 66. minúte sa Ronaldo ocitol v šanci, jeho prvú strelu ešte zblokoval súperov obranca, no portugalský útočník sa dostal k odrazenej lopte a poslal ju ponad padajúceho brankára do siete. Počítajúc aj saudskú Pro League to bol jeho štvrtý gól v troch stretnutiach. Na Ronaldov presný zásah následne ešte dvakrát nadviazal Brazílčan Anderson Talisca, ktorý tak spečatil triumf nad tímom z Tadžikistanu. Al-Nassr vedie po dvoch zápasoch so ziskom 6 bodov tabuľku E-skupiny, druhý Persepolis zaostáva o tri body. Z každej z 10 základných skupín postupujú do vyraďovacej fázy víťazi a šesť najlepších tímov na druhých priečkach.Ďalší zápas ázijskej Ligy majstrov v Iráne medzi domácim Sepahanom a Al-Ittihadom neodohrali kvôli tomu, že hostia naň odmietli nastúpiť. Predstaviteľom saudskoarabského klubu prekážala busta zabitého veliteľa elitných iránskych jednotiek Kuds Kásema Solejmáního, ktorú umiestnili pred východom z hráčskeho tunelu. Ázijská futbalová konfederácia vo vyhlásení uviedla, že zápas "bol zrušený pre neočakávané a nepredvídané okolnosti". Informovala o tom agentúra AP.