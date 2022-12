Bachmut je podľa Británie politickým cieľom Ruska, jeho dobytie by však malo obmedzenú operačnú hodnotu

3.12.2022 (Webnoviny.sk) - Obsadenie mesta Bachmut v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny sa pre Rusko stalo zrejme symbolickým a politickým cieľom. Vo svojej pravidelnej správe o vojne na Ukrajine to tvrdí britské ministerstvo obrany. Rusko podľa neho naďalej investuje veľkú časť svojho celkového vojenského úsilia a palebnej sily, aby mesto pravdepodobne obkľúčilo taktickými postupmi na sever a juh. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Rusko uprednostňuje Bachmut ako svoje hlavné ofenzívne úsilie od začiatku augusta 2022. Dobytie mesta by však malo obmedzenú operačnú hodnotu, konštatuje rezort. Potenciálne by ale mohlo umožniť Rusku hroziť väčším mestským oblastiam ako Kramatorsk a Sloviansk.