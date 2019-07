Bačovské dni privítajú do 600 účinkujúcich, vyhlásia tam i miss jahňa

Ilustračné foto Foto: TASR/Lýdia Vojtaššáková Ilustračné foto Foto: TASR/Lýdia Vojtaššáková

Malatiná 13. júla (TASR) - Oravská obec Malatiná v okrese Dolný Kubín opäť ožije valaskou kultúrou. Už 19. ročník medzinárodného festivalu, ktorý sa začne v sobotu popoludní a potrvá do nedele (14. 7.), opäť predstaví súčasné i tradičné podoby pastierstva a zúčastní sa na ňom takmer 600 účinkujúcich z viacerých krajín."Bačovské dni sa organizujú v Malatinej na pomedzí Oravy a Liptova pod úpätím Choča, v oblasti, ktorá má pestrú a bohatú valaskú tradíciu. Cieľom festivalu je vyhľadať, účelne prezentovať a propagovať tieto tradície, ktoré sú späté s pastierstvom a ovčiarstvom ako spôsobom obživy a života," povedal pre TASR riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne Miroslav Žabenský.Organizátori podujatia chcú podľa neho najmä najmladšej generácii sprostredkovať tradíciu a súčasnosť pastierstva a jeho prejavov lákavými formami ich zapojením do sprievodných aktivít. "Náš festival však nie je iba nejakou nostalgickou spomienkou na časy dávno minulé, ale je i prezentáciou súčasnej produkcie slovenských družstiev a farmárov, spôsobu života v podhorských oblastiach a priblížením turistických možností a lákadiel tohto regiónu," podotkol.V programe 19. ročníka podujatia sa predstaví do 600 účinkujúcich nielen zo Slovenska, ale i Poľska a Českej republiky. Hosťami programu budú deti z moravského Vlčnova a členovia folklórneho súboru Cyrnawia z poľského Krzeczowa. "Bačovské dni budú môcť návštevníci prežiť najmä v nedeľu všetkými zmyslami. V súťaži o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka ochutnajú žinčicu, pohladkajú jahňatá v súťaži o to najkrajšie. Tí odvážnejší si budú môcť zasúťažiť v práskaní bičom. Na tvorivých dielňach spoznajú technológiu modrotlače, naučia sa tkať alebo plstiť. Deti si vyrobia vlastnú textilnú hračku a odídu s výučným listom. Pripravili sme aj medzinárodný ľudový jarmok a výstavy drevorezieb a tradičných kobercov," priblížil Žabenský.Podujatie pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a obec Malatiná. Na príprave a realizácii festivalu sa podieľajú Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku i ďalší partneri. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.