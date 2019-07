Bojnická zoo sa pripojila ku kampani na záchranu sťahovavých vtákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bojnice 13. júla (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice sa pripojila ku kampani Únie českých a slovenských zoologických záhrad (UCSZOO), ktorá bojuje proti masakrom sťahovavých vtákov v Stredomorí. Na nelegálne zabíjanie upozorňuje únia prostredníctvom bilbordov v metropolách Česka a Slovenska, informoval o tom hovorca bojnickej zoo Jaroslav Slašťan."Každý rok miznú tisíce rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré už nebudeme môcť nikdy poznať a ktoré naše deti už neuvidia, pretože sa navždy stratili. Väčšina vyhynie pre príčiny, ktoré sú spojené s nejakou ľudskou činnosťou. Za väčšinu hrozieb pre vtáky je zodpovedný človek a jeho činnosť," načrtol Slašťan.Medzinárodná organizácia na ochranu vtáctva BirdLife International, ktorá je všeobecne uznávaná ako svetový líder v ochrane vtákov, odhaduje, že len v Stredomorí je každoročne nelegálne zabitých 25 miliónov sťahovavých vtákov, ktoré Stredomorím prelietajú do a zo svojich hniezdisk. "Na túto skutočnosť sa rozhodla upozorniť verejnosť UCSZOO. V metropolách Slovenska a Česka preto umiestnila bilbordy, ktoré tento problém vizuálne ilustrujú," priblížil hovorca bojnickej zoo.Zoologické záhrady podľa neho patria na celom svete k obľúbeným kultúrno-výchovným inštitúciám a môžu výchovne a edukačne vplývať na verejnosť v oblasti životného prostredia a ochrany biodiverzity. "Preto podporujeme rôzne kampane a nechceme ani nebudeme sa nečinne prizerať, ako vplyvom ľudí a ich činnosti hynú mnohé živočíšne druhy," zdôraznil.Podľa štúdie, ktorú organizovala BirdLife International, je medzi 25 miliónmi vtákov 20,2 milióna spevavcov, asi 1,8 milióna vodných vtákov, 700.000 hrdličiek a 100.000 dravcov. Tieto vtáky sú strieľané, chytané do sietí, na lep a do rôznych typov pascí. "Dôvodom nie je len zábava z lovu a klietkový chov, ale množstvo týchto vtáčích obetí sa aj konzumuje. Niektoré krajiny Európskej únie, ako sú Taliansko či Francúzsko, nedodržujú európske smernice o ochrane voľne žijúcich vtákov, ani Bonnský a Bernský dohovor," ozrejmil Slašťan.Cieľom kampane UCSZOO, ktorá bude do konca septembra, je upozorniť verejnosť na nelegálny lov vtákov, ale aj podnietiť záujem médií o tento problém. Štyri bilbordy umiestnila UCSZOO na Európskej triede v Prahe a päť v slovenskej metropole na Ivanskej ceste, pri výjazde z letiska, na Trnavskom mýte a na Bajkalskej a Vajnorskej ulici.