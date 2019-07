Pohoda si druhý večer zaspievala s Petrom Lipom

Atmosféra festivalu Pohoda 2019. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Atmosféra festivalu Pohoda 2019. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 13. júla – Festival Pohoda je v plnom prúde, avizovaný piatkový dážď (12. 7.) sa nad letiskom v Trenčíne zmenil iba na jemný dáždik, ktorý nemohol ani na chvíľu zmeniť program zabávajúcich sa fanúšikov.Máloktorý interpret domácej hudobnej scény dokáže nadviazať kontakt aj s viacgeneračným publikom v priebehu pár minút, ako náš najvýznamnejší jazzman Peter Lipa. Pohodu nevynímajúc. S Lipom, ktorý večerný program rozbiehal, si preplnená Nay aréna spievala, tlieskala, v niektorých pesničkách mu vytvorila aj zborový druhý hlas. Jeho diskografia zaznamenala v ostatných mesiacoch dva prírastky, prvým je album Slovenské evergreeny, ktorý vydal v novembri minulého roka. Ponúka na ňom desať piesní z obdobia 30. až 50. rokov minulého storočia v nových aranžmánoch.Tým druhým je album Dobré meno, ktorý vydal v apríli tohto roku. Z neho zaradil do playlistu piesne Znova a znova, Problémy s problémami, Manhattan, 120/80, ktorý doplnil známymi hitmi Páni v najlepších rokoch, Tvár v zrkadle, Sťahovaví vtáci, Caracas, Maturantky a Balada o štyroch koňoch. Môže chcieť fanúšik viac?Spevácku dráhu začínal Peter Lipa v roku 1963 v skupine Struny, ktorá bola zložená zo študentov architektúry a stavebnej fakulty. V roku 1967 spieval so skupinou Istropolitana. V roku 1968 bol jedným zo zakladateľov skupiny Blues Five. V 70. rokoch účinkoval s orchestrom Gustáva Offermmana, Revival Jazz Bandom a skupinou Hej. Od roku 1976 je dramaturgom aj promotérom najväčšieho slovenského festivalu Bratislavské jazzové dni. V roku 1983 vydal debutový album Neúprostné ráno. Jeho diskografia dnes ráta na tri desiatky albumov a kompilácií.„Myslím si, že som bol jeden z prvých na Pohode, keď začínala, ešte to nebolo na letisku. Som rád, že môžem spievať pred toľkými ľuďmi, hlavne som rád, že je tu taká hudby žiadostivá atmosféra. Tí ľudia prišli, chcú sa zabávať, chcú sa unášať hudbou a to je veľmi dobrý pocit. Išli s nami od prvej chvíle, boli zvedaví, čo im ponúkneme, boli ochotní všetkému aplaudovať a podeliť sa s nami o radosť, o celý výsledok tohto koncertu. Mám stabilnú kapelu, sú to chlapci, ktorí poznajú môj repertoár. Nemám pri takýchto vystúpeniach pevný playlist, viem počas koncertu zmeniť poradie piesní či niektoré zameniť. Podľa toho, ako publikum reaguje, viem vycítiť, čo by si prípadne žiadali,“ povedal spevák pre TASR.Na svoje si prišli aj fanúšikovia hip-hopu. Dvaja poprední hip-hopoví interpreti Vec a Tono S. prišli na Pohodu so spoločným projektom Ultrazvuk. Odštartovali ho v lete 2018 prvým singlom Teleport. Formácia vydala aj rovnomenný album, na ktorom je 13 skladieb, ku trom z nich už nakrútili aj videoklipy. Na jar absolvovali aj Ultratour po slovenských mestách. Fanúšikovia si svoju dávku tohto štýlu užili pri skladbách Ultrazvuk, Teleport, Na jedno kopyto, Tik tak či Ty alebo Vráť sa domov.Tretíkrát sa na Pohode predstavila známa bratislavská reggae formácia Medial Banana, predchádzajúce koncerty odohrali v roku 2015 a 2018. Skupina vznikla v roku 2009, krátko nato vydali EP platňu Naturally Lifted. Na svojom konte majú tri vydané albumy, debutový Uplifted, na ktorom im dve piesne mixovalo legendárne jamajské štúdio Tuff Gong, ktoré založil Bob Marley. Druhý Rockin' it vyšiel v závere roka 2015, tretí Inna Jamdown vydali v decembri 2016. Frontmanmi kapely sú speváci Pokyman a Erik Šulc, obsadenie kapely tvoria gitarista Peter Zajaček, basgitarista Matej Krivánek, klávesák Lukáš Minařík a hráč na bicie nástroje Jaro Žigo. Kto má rád rytmy v štýle reggae, nemohol na ich produkcii chýbať a zabávať sa pri hitoch Káva, Keď padá dážď, Môžem všetko, Nemôžem prestať či novinke Ten Vibe.