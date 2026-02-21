|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 21.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eleonóra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. februára 2026
Žilinka sa počas ôsmeho výročia vraždy Kuciaka a jeho snúbenice zamýšľa nad otázkou, či je nádej na dosiahnutie spravodlivosti
Natíska sa otázka, či je nádej na dosiahnutie spravodlivosti pre Jána a Martinu. Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ako uviedol, v sobotu si pripomíname ôsme výročie vraždy ...
Zdieľať
21.2.2026 (SITA.sk) - Natíska sa otázka, či je nádej na dosiahnutie spravodlivosti pre Jána a Martinu. Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ako uviedol, v sobotu si pripomíname ôsme výročie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.
Podľa generálneho prokurátora ide o tragickú udalosť, ktorá zásadným spôsobom otriasla spoločnosťou a zasiahla najmä do života oboch mladých ľudí. "A tak sa natíska otázka, či po opakovaných súdnych procesoch tu je nádej na dosiahnutie spravodlivosti. Moja odpoveď, ako človeka, ktorý mal byť na muške vrahov ako prvý, je: Verím, že sa tak stane a musí sa tak stať," vyhlásil Žilinka, podľa ktorého je to nevyhnutné pre celú spoločnosť, ale najmä pre rodičov, ktorí prišli o to najcennejšie, čo v živote mali.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka sa počas ôsmeho výročia vraždy Kuciaka a jeho snúbenice zamýšľa nad otázkou, či je nádej na dosiahnutie spravodlivosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa generálneho prokurátora ide o tragickú udalosť, ktorá zásadným spôsobom otriasla spoločnosťou a zasiahla najmä do života oboch mladých ľudí. "A tak sa natíska otázka, či po opakovaných súdnych procesoch tu je nádej na dosiahnutie spravodlivosti. Moja odpoveď, ako človeka, ktorý mal byť na muške vrahov ako prvý, je: Verím, že sa tak stane a musí sa tak stať," vyhlásil Žilinka, podľa ktorého je to nevyhnutné pre celú spoločnosť, ale najmä pre rodičov, ktorí prišli o to najcennejšie, čo v živote mali.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka sa počas ôsmeho výročia vraždy Kuciaka a jeho snúbenice zamýšľa nad otázkou, či je nádej na dosiahnutie spravodlivosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Trnavský župan Viskupič si pripomenul výročie vraždy Kuciaka: Pamätník slobody slova bude naveky symbolizovať obrovskú tragédiu – VIDEO, FOTO
Trnavský župan Viskupič si pripomenul výročie vraždy Kuciaka: Pamätník slobody slova bude naveky symbolizovať obrovskú tragédiu – VIDEO, FOTO