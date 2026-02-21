Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 21.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Eleonóra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. februára 2026

Žilinka sa počas ôsmeho výročia vraždy Kuciaka a jeho snúbenice zamýšľa nad otázkou, či je nádej na dosiahnutie spravodlivosti


Tagy: Generálny prokurátor SR Vražda Jána Kuciaka

Natíska sa otázka, či je nádej na dosiahnutie spravodlivosti pre Jána a Martinu. Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ako uviedol, v sobotu si pripomíname ôsme výročie vraždy ...



Zdieľať
678943c3c19cb256130427 676x468 21.2.2026 (SITA.sk) - Natíska sa otázka, či je nádej na dosiahnutie spravodlivosti pre Jána a Martinu. Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ako uviedol, v sobotu si pripomíname ôsme výročie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.


Podľa generálneho prokurátora ide o tragickú udalosť, ktorá zásadným spôsobom otriasla spoločnosťou a zasiahla najmä do života oboch mladých ľudí. "A tak sa natíska otázka, či po opakovaných súdnych procesoch tu je nádej na dosiahnutie spravodlivosti. Moja odpoveď, ako človeka, ktorý mal byť na muške vrahov ako prvý, je: Verím, že sa tak stane a musí sa tak stať," vyhlásil Žilinka, podľa ktorého je to nevyhnutné pre celú spoločnosť, ale najmä pre rodičov, ktorí prišli o to najcennejšie, čo v živote mali.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Žilinka sa počas ôsmeho výročia vraždy Kuciaka a jeho snúbenice zamýšľa nad otázkou, či je nádej na dosiahnutie spravodlivosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR Vražda Jána Kuciaka
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Trnavský župan Viskupič si pripomenul výročie vraždy Kuciaka: Pamätník slobody slova bude naveky symbolizovať obrovskú tragédiu – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 