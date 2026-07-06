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06. júla 2026
Bajo Holečková skončila na polícii. Je to neuveriteľná drzosť a snaha zastrašiť ma, odkazuje opozičná poslankyňa
Tagy: Poslankyňa parlamentu
Chcem všetkým odkázať, že ma takéto praktiky nezastrašia, uviedla poslankyňa. Poslankyňa za SaS
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6.7.2026 (SITA.sk) - Chcem všetkým odkázať, že ma takéto praktiky nezastrašia, uviedla poslankyňa.
Poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková skončila na polícii. Tvrdí, že je to z dôvodu, že odhalili ďalšiu slayádu nominantov Hlasu-SD, kvôli ktorej prišiel štát o stovky tisíc eur.
"Odhalila som, že firma RK Consulting kúpila od jednej štátnej inštitúcie budovu za 365 000€ a následne ju prenajala inej štátnej inštitúcii na 3 roky za 440 000€. Konkrétne ju kúpila od Slovenskej pošty a prenajala ju Sociálnej poisťovni," píše Bajo Holečková v úvode príspevku na sociálnej sieti.
Bajo Holečková tvrdí, že bývalá riaditeľka Sociálnej poisťovne v Nitre, ktorá je nominantka Hlasu, je rodinne prepojená s majiteľkou firmy RK Consulting a pred pár rokmi dokonca spolu figurovali v jednej firme.
"A prečo je to už bývalá riaditeľka? Lebo do 24 hodín od odhalenia tejto slayády odstúpila z funkcie. A uznajte, keď na Slovensku po prevalení kauzy niekto odstúpi z funkcie, tak sa to už dá pomaly brať ako priznanie viny," hovorí Holečková.
Páve spomínaná exriaditeľka Sociálnej poisťovne v Nitre, ktorá je aj kandidátkou Hlasu na primátorku Nitry, mala podať na Bajo Holečkovú trestné oznámenie. "Je to neuveriteľná drzosť a snaha zastrašiť ma. Chcem všetkým odkázať, že ma takéto praktiky nezastrašia a aj naďalej budem poukazovať na kauzy a prinášať odhalenia o transformácií štátnych peňazí na súkromné," odkázala opozičná poslankyňa, ktorá k statusu pripla aj fotografiu spred budovy polície.
Zdroj: SITA.sk - Bajo Holečková skončila na polícii. Je to neuveriteľná drzosť a snaha zastrašiť ma, odkazuje opozičná poslankyňa © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková skončila na polícii. Tvrdí, že je to z dôvodu, že odhalili ďalšiu slayádu nominantov Hlasu-SD, kvôli ktorej prišiel štát o stovky tisíc eur.
"Odhalila som, že firma RK Consulting kúpila od jednej štátnej inštitúcie budovu za 365 000€ a následne ju prenajala inej štátnej inštitúcii na 3 roky za 440 000€. Konkrétne ju kúpila od Slovenskej pošty a prenajala ju Sociálnej poisťovni," píše Bajo Holečková v úvode príspevku na sociálnej sieti.
Trestné oznámenie
Bajo Holečková tvrdí, že bývalá riaditeľka Sociálnej poisťovne v Nitre, ktorá je nominantka Hlasu, je rodinne prepojená s majiteľkou firmy RK Consulting a pred pár rokmi dokonca spolu figurovali v jednej firme.
"A prečo je to už bývalá riaditeľka? Lebo do 24 hodín od odhalenia tejto slayády odstúpila z funkcie. A uznajte, keď na Slovensku po prevalení kauzy niekto odstúpi z funkcie, tak sa to už dá pomaly brať ako priznanie viny," hovorí Holečková.
Páve spomínaná exriaditeľka Sociálnej poisťovne v Nitre, ktorá je aj kandidátkou Hlasu na primátorku Nitry, mala podať na Bajo Holečkovú trestné oznámenie. "Je to neuveriteľná drzosť a snaha zastrašiť ma. Chcem všetkým odkázať, že ma takéto praktiky nezastrašia a aj naďalej budem poukazovať na kauzy a prinášať odhalenia o transformácií štátnych peňazí na súkromné," odkázala opozičná poslankyňa, ktorá k statusu pripla aj fotografiu spred budovy polície.
Zdroj: SITA.sk - Bajo Holečková skončila na polícii. Je to neuveriteľná drzosť a snaha zastrašiť ma, odkazuje opozičná poslankyňa © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Poslankyňa parlamentu
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