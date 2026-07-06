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06. júla 2026
Pellegrini po stretnutí s Ficom a Blanárom potvrdil jednotný postoj Slovenska, krajina podporí závery samitu NATO – FOTO
Prezident informoval, že všetci traja ústavní činitelia sa zhodli na podpore záverov samitu. Slovensko má pred samitom Severoatlantickej aliancie jednotné stanovisko. Prezident
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6.7.2026 (SITA.sk) - Prezident informoval, že všetci traja ústavní činitelia sa zhodli na podpore záverov samitu.
Slovensko má pred samitom Severoatlantickej aliancie jednotné stanovisko. Prezident Peter Pellegrini to uviedol po pracovných raňajkách s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajom Blanárom, ktorých cieľom bolo koordinovať spoločný postup SR k záverom samitu NATO v tureckej Ankare.
Prezident informoval, že všetci traja ústavní činitelia sa zhodli na podpore záverov samitu. Zároveň zdôraznil, že prípadné finančné záväzky súvisiace s vojenskou pomocou Ukrajine zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov a nepredstavujú záväzok pre všetkých spojencov. „Slovensko podporí závery samitu NATO, zároveň však naďalej platí, že sa nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine,“ uviedol prezident.
Pellegrini zároveň povedal, že premiér Robert Fico mu počas stretnutia odovzdal list generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Podľa prezidenta dokument potvrdzuje, že ustanovenia záverov samitu nezaväzujú Slovensko podieľať sa na financovaní ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine a že prípadné príspevky zostávajú na rozhodnutí jednotlivých členských štátov.
Hlava štátu zároveň zdôraznila, že Slovensko bude pokračovať v humanitárnej pomoci Ukrajine, podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. Pokračovať majú aj spoločné rokovania vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny, pričom najbližšie je naplánované po letných mesiacoch v Ľvove.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár po stretnutí zdôraznil, že zahraničná politika SR je jednotná a Slovensko sa aktívne podieľalo na príprave záverov samitu. Podľa jeho slov SR presadzovala, aby prípadná vojenská pomoc Ukrajine zostala výlučne na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov.
„Premiér Robert Fico v tejto súvislosti komunikoval priamo s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Markom Ruttem, ktorý aj vo svojom liste zaslanom predsedovi vlády SR ubezpečil, že táto pomoc je na zvážení každej členskej krajiny. Slovensko sa do nej zapájať nebude tak, ako sme si vyhradili suverénne právo nebyť súčasťou finančného mechanizmu iniciatívy Európskej únie v rámci 90-miliardovej vojnovej pôžičky pre Ukrajinu,“ uviedol Blanár.
Šéf slovenskej diplomacie zároveň uviedol, že Slovensko bude pokračovať v humanitárnej pomoci Ukrajine, podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacej pomoci. Zdôraznil, že Slovensko podporuje mierové rokovania a diplomatické riešenie vojenského konfliktu, ktorý podľa neho nemá vojenské riešenie.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini po stretnutí s Ficom a Blanárom potvrdil jednotný postoj Slovenska, krajina podporí závery samitu NATO – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko má pred samitom Severoatlantickej aliancie jednotné stanovisko. Prezident Peter Pellegrini to uviedol po pracovných raňajkách s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajom Blanárom, ktorých cieľom bolo koordinovať spoločný postup SR k záverom samitu NATO v tureckej Ankare.
Všetci ústavní činitelia podporia závery samitu
Prezident informoval, že všetci traja ústavní činitelia sa zhodli na podpore záverov samitu. Zároveň zdôraznil, že prípadné finančné záväzky súvisiace s vojenskou pomocou Ukrajine zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov a nepredstavujú záväzok pre všetkých spojencov. „Slovensko podporí závery samitu NATO, zároveň však naďalej platí, že sa nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine,“ uviedol prezident.
Pellegrini zároveň povedal, že premiér Robert Fico mu počas stretnutia odovzdal list generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Podľa prezidenta dokument potvrdzuje, že ustanovenia záverov samitu nezaväzujú Slovensko podieľať sa na financovaní ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine a že prípadné príspevky zostávajú na rozhodnutí jednotlivých členských štátov.
Hlava štátu zároveň zdôraznila, že Slovensko bude pokračovať v humanitárnej pomoci Ukrajine, podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. Pokračovať majú aj spoločné rokovania vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny, pričom najbližšie je naplánované po letných mesiacoch v Ľvove.
Blanár hovorí o jednotnej zahraničnej politike
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár po stretnutí zdôraznil, že zahraničná politika SR je jednotná a Slovensko sa aktívne podieľalo na príprave záverov samitu. Podľa jeho slov SR presadzovala, aby prípadná vojenská pomoc Ukrajine zostala výlučne na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov.
„Premiér Robert Fico v tejto súvislosti komunikoval priamo s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Markom Ruttem, ktorý aj vo svojom liste zaslanom predsedovi vlády SR ubezpečil, že táto pomoc je na zvážení každej členskej krajiny. Slovensko sa do nej zapájať nebude tak, ako sme si vyhradili suverénne právo nebyť súčasťou finančného mechanizmu iniciatívy Európskej únie v rámci 90-miliardovej vojnovej pôžičky pre Ukrajinu,“ uviedol Blanár.
Šéf slovenskej diplomacie zároveň uviedol, že Slovensko bude pokračovať v humanitárnej pomoci Ukrajine, podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacej pomoci. Zdôraznil, že Slovensko podporuje mierové rokovania a diplomatické riešenie vojenského konfliktu, ktorý podľa neho nemá vojenské riešenie.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini po stretnutí s Ficom a Blanárom potvrdil jednotný postoj Slovenska, krajina podporí závery samitu NATO – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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