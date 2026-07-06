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Stanovisko spoločnosti Bemykey Music s. r. o. k medializovaným informáciám o projekte „Nádej a viera“


Tagy: PR Stanovisko

Spoločnosť Bemykey Music s. r. o. považuje za potrebné uviesť na pravú mieru niekoľko skutočností. V súvislosti s viacerými nepresnými a neúplnými informáciami, ktoré sa po odvysielaní Národných ...



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gettyimages 820814078 676x451 6.7.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Bemykey Music s. r. o. považuje za potrebné uviesť na pravú mieru niekoľko skutočností.


V súvislosti s viacerými nepresnými a neúplnými informáciami, ktoré sa po odvysielaní Národných cyrilo-metodských osláv na Devíne objavili v médiách a na sociálnych sieťach, považuje spoločnosť Bemykey Music s. r. o. za potrebné uviesť na pravú mieru niekoľko skutočností týkajúcich sa realizácie autorského hudobného diela "Nádej a viera".

1. K účasti Mariána a Nataše Čekovských


Spoločnosť Bemykey Music s. r. o. bola organizátorom podujatia poverená vytvorením a produkčným zabezpečením pôvodného hudobného diela "Nádej a viera".

V rámci tejto objednávky spoločnosť samostatne zabezpečovala výber autorov, interpretov a ostatných členov tvorivého tímu. Medzi oslovenými umelcami boli aj Marián Čekovský a Nataša Čekovská, ktorí prijali ponuku na interpretáciu skladby výlučne ako profesionálni umelci na základe jej umeleckého konceptu a kvalít.

Zmluvný vzťah ich zastupujúcej agentúry vznikol výhradne so spoločnosťou Bemykey Music s. r. o. V súvislosti s realizáciou skladby nemali uzatvorený žiadny zmluvný vzťah s organizátorom podujatia ani sa nepodieľali na jeho dramaturgii, organizácii či produkcii.

Ich účasť spočívala výlučne v profesionálnom umeleckom výkone, za ktorý im prináležala zmluvne dohodnutá odmena, rovnako ako všetkým ostatným profesionálnym účastníkom projektu.

2. K zverejňovanej sume 26 814 €


V médiách a na sociálnych sieťach bola opakovane uvádzaná suma 26 814 €, pričom v mnohých prípadoch bola nesprávne interpretovaná ako honorár interpretov.

Táto informácia nie je pravdivá.

Uvedená suma predstavuje celkovú cenu za vytvorenie a kompletnú realizáciu autorského hudobného diela, vrátane DPH. Cena bez DPH predstavovala 21 800 €.

Nešlo teda o honorár jedného alebo dvoch interpretov, ale o celkový rozpočet projektu, ktorý bol rozdelený medzi 23 účastníkov tvorivého a realizačného procesu a zahŕňal najmä:

  • autorské honoráre (hudba, text),

  • interpretačné honoráre sólistov, inštrumentalistov, sláčikového kvarteta a speváckeho zboru,

  • hudobnú produkciu, aranžmány a hudobnú réžiu,

  • štúdiové nahrávanie, mix, mastering a technické zabezpečenie,

  • licenčné odmeny,

  • umelecké výkony počas živého televízneho prenosu,

  • cestovné náklady, ubytovanie, transfery, backline a ďalšie produkčné výdavky nevyhnutné na realizáciu projektu.


Považujeme preto za potrebné zdôrazniť, že spájať uvedenú sumu výlučne s odmenou interpretov je nepresné a zavádzajúce.

3. K osobe Ľubice Čekovskej


V mediálnom priestore sa zároveň objavili viaceré príspevky a komentáre, ktoré nesprávne spájajú s predmetným projektom skladateľku Ľubicu Čekovskú.

Tieto informácie sú nepravdivé.

Ľubica Čekovská sa na príprave, tvorbe ani realizácii projektu "Nádej a viera" nijakým spôsobom nepodieľala. Nebola autorkou ani spoluautorkou diela, nevystupovala ako interpretka a nemala so spoločnosťou Bemykey Music s. r. o. ani s predmetným projektom žiadny zmluvný alebo profesionálny vzťah.

Vzhľadom na skutočnosť, že jej meno bolo v niektorých mediálnych výstupoch a príspevkoch na sociálnych sieťach uvádzané mylne, považujeme za svoju povinnosť túto skutočnosť jednoznačne uviesť na pravú mieru.

Spoločnosť Bemykey Music s. r. o. rešpektuje právo verejnosti na slobodné vyjadrovanie názorov na verejné podujatia.

Zároveň je však presvedčená, že verejná diskusia by mala vychádzať z pravdivých a overených informácií. Našou úlohou bolo na základe objednávky organizátora vytvoriť pôvodné umelecké dielo a zabezpečiť jeho profesionálnu realizáciu prostredníctvom tímu autorov, interpretov a ďalších odborných profesií. Všetci zúčastnení boli oslovení výlučne ako profesionálni umelci a odborní spolupracovníci.

Ďakujeme všetkým, ktorí pri hodnotení tejto spolupráce rozlišujú medzi overenými faktami a nepravdivými alebo neúplnými informáciami.

V Trnave, dňa 6. 7. 2026

Mgr.art. Michal Bugala
Konateľ spoločnosti
Bemykey Music s. r. o.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Stanovisko spoločnosti Bemykey Music s. r. o. k medializovaným informáciám o projekte „Nádej a viera“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Stanovisko
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