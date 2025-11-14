|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 14.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irma
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. novembra 2025
Baku si predvolalo ruského veľvyslanca po tom, ako ruská raketa zasiahla azerbajdžanskú ambasádu v Kyjeve
Azerbajdžan uviedol, že si v piatok predvolal ruského veľvyslanca po tom, ako azerbajdžanské veľvyslanectvo v Kyjeve zasiahol ruský vzdušný ...
Zdieľať
14.11.2025 (SITA.sk) - Azerbajdžan uviedol, že si v piatok predvolal ruského veľvyslanca po tom, ako azerbajdžanské veľvyslanectvo v Kyjeve zasiahol ruský vzdušný útok.
„Počas stretnutia bol vyjadrený silný protest v súvislosti s pádom jednej z rakiet typu Iskander na areál veľvyslanectva Azerbajdžanskej republiky,“ uviedlo azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.
Následný výbuch zničil časť areálu veľvyslanectva a poškodil budovy a autá, dodalo ministerstvo.
Azerbajdžansko-ruské vzťahy sa zhoršili po tom, ako ruská protivzdušná obrana v decembri minulého roka omylom zostrelila azerbajdžanské lietadlo smerujúce z Baku do metropoly ruskej republiky Čečensko. Zahynulo 38 ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Baku si predvolalo ruského veľvyslanca po tom, ako ruská raketa zasiahla azerbajdžanskú ambasádu v Kyjeve © SITA Všetky práva vyhradené.
„Počas stretnutia bol vyjadrený silný protest v súvislosti s pádom jednej z rakiet typu Iskander na areál veľvyslanectva Azerbajdžanskej republiky,“ uviedlo azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.
Následný výbuch zničil časť areálu veľvyslanectva a poškodil budovy a autá, dodalo ministerstvo.
Azerbajdžansko-ruské vzťahy sa zhoršili po tom, ako ruská protivzdušná obrana v decembri minulého roka omylom zostrelila azerbajdžanské lietadlo smerujúce z Baku do metropoly ruskej republiky Čečensko. Zahynulo 38 ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Baku si predvolalo ruského veľvyslanca po tom, ako ruská raketa zasiahla azerbajdžanskú ambasádu v Kyjeve © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Sever Holandska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 3,4
Sever Holandska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 3,4