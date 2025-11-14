Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

14. novembra 2025

Baku si predvolalo ruského veľvyslanca po tom, ako ruská raketa zasiahla azerbajdžanskú ambasádu v Kyjeve



Azerbajdžan uviedol, že si v piatok predvolal ruského veľvyslanca po tom, ako azerbajdžanské veľvyslanectvo v Kyjeve zasiahol ruský vzdušný ...



azerbaijan_anniversary_10024 676x450 14.11.2025 (SITA.sk) - Azerbajdžan uviedol, že si v piatok predvolal ruského veľvyslanca po tom, ako azerbajdžanské veľvyslanectvo v Kyjeve zasiahol ruský vzdušný útok.


„Počas stretnutia bol vyjadrený silný protest v súvislosti s pádom jednej z rakiet typu Iskander na areál veľvyslanectva Azerbajdžanskej republiky,“ uviedlo azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.

Následný výbuch zničil časť areálu veľvyslanectva a poškodil budovy a autá, dodalo ministerstvo.

Azerbajdžansko-ruské vzťahy sa zhoršili po tom, ako ruská protivzdušná obrana v decembri minulého roka omylom zostrelila azerbajdžanské lietadlo smerujúce z Baku do metropoly ruskej republiky Čečensko. Zahynulo 38 ľudí.



Azerbajdžansko-ruské vzťahy sa zhoršili po tom, ako ruská protivzdušná obrana v decembri minulého roka omylom zostrelila azerbajdžanské lietadlo smerujúce z Baku do metropoly ruskej republiky Čečensko. Zahynulo 38 ľudí.

