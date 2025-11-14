Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

14. novembra 2025

14. novembra 2025

Sever Holandska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 3,4


Severné Holandsko v piatok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 3,4. Ide o oblasť, ktorú sužujú otrasy zeme v dôsledku ťažby plynu. Terajšie zemetrasenie však bolo jedno z ...



netherlands_gas_97732 e0211b686142442e97145afc2ed60fd0 676x451 14.11.2025 (SITA.sk) - Severné Holandsko v piatok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 3,4. Ide o oblasť, ktorú sužujú otrasy zeme v dôsledku ťažby plynu. Terajšie zemetrasenie však bolo jedno z najsilnejších v histórii regiónu.


Zemetrasenie bolo tretím najväčším, aké zasiahlo región Groningen, uviedol Kráľovský holandský meteorologický inštitút (KNMI). Neboli hlásené žiadne zranenia, ale IMG uviedol, že dostal 66 hlásení o škodách. Dvanásť obyvateľov sa vyjadrilo, že sa nachádzali v „akútne nebezpečnej situácii“.

Je to drsná pripomienka dopadu, ktorý ťažba plynu v provincii naďalej má,“ uviedol dočasný holandský premiér Dick Schoof na sieti X. Ťažbu plynu v regióne Groningen definitívne ukončili v roku 2024 po desaťročiach zemetrasení, ktoré traumatizovali miestne obyvateľstvo.

„Počet zemetrasení sa zníži. Môže to však trvať mnoho rokov a stále sú možné silnejšie zemetrasenia,“ uviedol KNMI.


Zdroj: SITA.sk - Sever Holandska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 3,4 © SITA Všetky práva vyhradené.

