Piatok 14.11.2025
|Denník - Správy
14. novembra 2025
Sever Holandska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 3,4
Tagy: Holandsko Zemetrasenie
Severné Holandsko v piatok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 3,4. Ide o oblasť, ktorú sužujú otrasy zeme v dôsledku ťažby plynu. Terajšie zemetrasenie však bolo jedno z ...
14.11.2025 (SITA.sk) - Severné Holandsko v piatok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 3,4. Ide o oblasť, ktorú sužujú otrasy zeme v dôsledku ťažby plynu. Terajšie zemetrasenie však bolo jedno z najsilnejších v histórii regiónu.
Zemetrasenie bolo tretím najväčším, aké zasiahlo región Groningen, uviedol Kráľovský holandský meteorologický inštitút (KNMI). Neboli hlásené žiadne zranenia, ale IMG uviedol, že dostal 66 hlásení o škodách. Dvanásť obyvateľov sa vyjadrilo, že sa nachádzali v „akútne nebezpečnej situácii“.
„Je to drsná pripomienka dopadu, ktorý ťažba plynu v provincii naďalej má,“ uviedol dočasný holandský premiér Dick Schoof na sieti X. Ťažbu plynu v regióne Groningen definitívne ukončili v roku 2024 po desaťročiach zemetrasení, ktoré traumatizovali miestne obyvateľstvo.
„Počet zemetrasení sa zníži. Môže to však trvať mnoho rokov a stále sú možné silnejšie zemetrasenia,“ uviedol KNMI.
Zdroj: SITA.sk - Sever Holandska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 3,4 © SITA Všetky práva vyhradené.
