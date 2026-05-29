Nedeľa 31.5.2026
Meniny má Petronela, Petrana
29. mája 2026
Balázs Borbély opúšťa ETO Györ a v Maďarsku povedie Ferencváros Budapešť
Slovenský futbalový tréner Balázs Borbély využil výstupnú klauzulu a mení klub v maďarskej lige. Slovenský futbalový tréner Balázs Borbély síce získal s maďarským tímom FC ETO Györ ...
29.5.2026 (SITA.sk) - Slovenský futbalový tréner Balázs Borbély využil výstupnú klauzulu a mení klub v maďarskej lige.
Slovenský futbalový tréner Balázs Borbély síce získal s maďarským tímom FC ETO Györ majstrovský titul, no v Lige majstrov ho nepovedie. Podľa webu denníka Nemzeti Sport totiž prijal ponuku konkurenčného Ferencvárosu Budapešť a na poste hlavného kouča maďarského vicemajstra nahradil Íra Robbieho Keanea. Ten sa možno stane kormidelníkom Slovana Bratislava.
Štyridsaťšesťročný niekdajší stredopoliar využil klauzulu v zmluve a ukončil pôsobenie v Györi. Ferencváros ešte oficiálne nepotvrdil príchod slovenského kouča, no očakáva sa to v blízkej budúcnosti.
Rodák z Dunajskej Stredy Borbély má úzke väzby na Ferencváros, v ktorom v minulosti pracoval ako kouč pri mládežníckych tímoch do 17 a 19 rokov aj ako tréner rezervy. Má dobré vzťahy so športovým riaditeľom Tamásom Hajnalom, ktorý sa zaslúžil o príchod Borbélyho na lavičku "Fradi".
Ešte pred dvoma dňami klub z Györu uviedol, že nemá oficiálna žiadosť o odchod Borbélyho, situácia sa však odvtedy zmenila. Okrem trénerských zmien sa očakávajú tiež zmeny v hráčskom kádri FC ETO.
Nemecké médiá reportovali záujem druholigového Norimbergu o Rajmunda Tótha, pričom rokovania medzi klubmi by mali prebiehať v nadchádzajúcom týždni. Záujem o stredopoliara Milána Vitálisa prejavil škótsky Celtic Glasgow a pri mene ukrajinského útočníka Oleksandra Pysčura sa už klub údajne dohodol so španielskeho Gironou.
Zdroj: SITA.sk - Balázs Borbély opúšťa ETO Györ a v Maďarsku povedie Ferencváros Budapešť © SITA Všetky práva vyhradené.
