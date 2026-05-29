Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Poznáme predbežné zloženie skupín na MS v hokeji 2027. Proti komu budú hrať Slováci? – ANKETA, FOTO
Hrať sa bude v nemeckých mestách Düsseldorf a Mannheim od 14. do 30. mája 2027.
Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku majú za sebou štvrťfinálové zápasy a na turnaji zostali už len štyri tímy - domáci káder, Kanada, Fínsko a Nórsko.
Aj napriek tomu, že sa svetový šampionát ešte neskončil a čakajú ho ešte štyri stretnutia, sa dá už predbežne určiť, ako bude vyzerať zloženie základných skupín na MS 2027 v Nemecku.
Tvorí sa to na základe rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Poradie sa určuje podľa umiestnenia na posledných piatich podujatiach, no najaktuálnejší výsledok má vyššiu hodnotu.
S kým si zmerajú sily?
Z elitnej kategórie vypadli Taliansko s Veľkou Britániou a nahradia ich Kazachstan a Ukrajina. Práve slovenský sused bude jeden zo súperov na nasledujúcom šampionáte pre hokejistov spod Tatier.
Okrem toho by si mali zahrať aj so severskými krajinami zo Švédska a Fínska, ale aj s Lotyšskom, Rakúskom a Slovinskom. Poznáme teda šiestich zo siedmich protivníkov.
Posledný z nich bude známy po skončení tohtoročného turnaja a mal by ním byť jeden z dvojice Švajčiarsko - Kanada.
Definitíva bude po MS 2026
V druhej skupine by mali hrať Česko, Spojené štáty americké, Nemecko, Dánsko, Nórsko, Maďarsko a Kazachstan. Doplní ju jeden z dua Švajčiarsko - Kanada.
Hrať sa bude v nemeckých mestách Düsseldorf a Mannheim od 14. do 30. mája 2027. Aréna PSD Bank Dome v prvom menovanom meste má kapacitu pre 14 282 divákov, SAP Arena zase pre 13 600 fanúšikov.
Nemecko ako organizátor môže ešte vymeniť dva tímy, ktoré sú pri sebe v rebríčku IIHF. Svoje duely by malo hrať v Mannheime, Slováci v Düsseldorfe. Definitíva padne po finálovom zápase na aktuálnom svetovom šampionáte.
