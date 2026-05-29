Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Najprv Maroko a potom Taliansko. Emma Zapletalová štartuje sezónu na Diamatových ligách
Emma Zapletalová sa v nedeľu predstaví v marockom Rabate na podujatí atletickej Diamantovej ligy. Úradujúca slovenská športovkyňa roka a členka svetovej špičky na 400 m prekážok Emma Zapletalová sa ...
Úradujúca slovenská športovkyňa roka a členka svetovej špičky na 400 m prekážok Emma Zapletalová sa v piatok vydala na "diamantové" cesty.
Čakajú ju štarty v prestížnom atletickom seriáli Diamantová liga najprv v nedeľu 31. mája v marockom Rabate a potom vo štvrtok 4.júna v talianskej metropole - Ríme. Presunie sa tam z tréningového tábora v Belgicku. Na oboch mítingoch ju čakajú takmer rovnaké súperky.
Trénovala aj na bicykli
"Myslím si, že som dobre pripravená. Posledne dva týždne boli rýchle a mohla som sa vrátiť k prekážkam. Úplne ideálne to nie je, boli určité tréningové výpadky, ale podarilo sa nájsť alternatívne tréningy, napríklad na bicykli a udržiavať si tak príslušnú formu," uviedla Zapletalová podľa manažérskej skupiny Top Athletics.
Zapletalová absolvovala zimnú halovú sezónu na pretekoch v hladkej štvorstovke, preto nevie posúdiť, aký bude jej návrat k hlavnej disciplíne, v ktorej získala vlani na MS v Tokiu bronzovú medailu.
Súperky z MS v Tokiu
Na Štadióne princa Moulaya Abdellaha si 26-ročná Slovenka môže v nedeľu o 20.04 h SELČ zmerať sily aj s troma zdolanými finalistkami z MS 2025 Cockrellovou (4.), Woodruffovou (5.) a Van der Broeckovou (6.). Prihlásené sú aj ďalšie dve semifinalistky z Tokia - Knightová a Folorunsová. Druhá z vlaňajšieho zürišského finále Diamantovej ligy sa v elitnom seriáli predstaví celkovo deviaty raz. Informoval o tom oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ).
"Je to vždy otáznik pred prvým štartom. Chcem sa postupne zlepšovať. Verím, že to pôjde už len dobrým smerom. Viaceré budeme mať v Rabate prvý štart sezóny v našej disciplíne. A vrchol príde až v auguste," dodala pred odletom Zapletalová.
Dohoda na Rabat
Jej belgický tréner Bram Peter na margo súťažného úvodu letnej sezóny pre Top Athletics povedal:
"S Emmou sme sa dohodli, že začneme súťažiť v Rabate a pôvodne plánovaný štart v Bruseli nadchádzajúci víkend vynecháme. Potrebujeme jednoducho viac času na tréning, najmä rýchlosti a s prekážkami. Chceme dohnať, čo sme zmeškali pre bolesti kolena, ktoré sa ťahajú už od halovej sezóny. Mame to všetko pod kontrolou, posledné tréningy boli výborné. Prišli sme na to, ako situáciu vyriešiť a všetko smerujeme k úspechu na ME v Birminghame. Je jasné, že hneď v prvých štartoch nebude behať na úrovni osobného rekordu, ale postupne by forma mala rásť."
Zdroj: SITA.sk - Najprv Maroko a potom Taliansko. Emma Zapletalová štartuje sezónu na Diamatových ligách © SITA Všetky práva vyhradené.
Preteky plné nehôd. Zranilo sa takmer 10 divákov a jeden jazdec prišiel o život
Balázs Borbély opúšťa ETO Györ a v Maďarsku povedie Ferencváros Budapešť
