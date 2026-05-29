Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vilma
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

29. mája 2026

Najprv Maroko a potom Taliansko. Emma Zapletalová štartuje sezónu na Diamatových ligách


Tagy: 400 m prekážok Diamantová liga IAAF Rabat Športovec roka začiatok sezóny

Emma Zapletalová sa v nedeľu predstaví v marockom Rabate na podujatí atletickej Diamantovej ligy. Úradujúca slovenská športovkyňa roka a členka svetovej špičky na 400 m prekážok Emma Zapletalová sa ...



Zdieľať
29.5.2026 (SITA.sk) - Emma Zapletalová sa v nedeľu predstaví v marockom Rabate na podujatí atletickej Diamantovej ligy.


Úradujúca slovenská športovkyňa roka a členka svetovej špičky na 400 m prekážok Emma Zapletalová sa v piatok vydala na "diamantové" cesty.

Čakajú ju štarty v prestížnom atletickom seriáli Diamantová liga najprv v nedeľu 31. mája v marockom Rabate a potom vo štvrtok 4.júna v talianskej metropole - Ríme. Presunie sa tam z tréningového tábora v Belgicku. Na oboch mítingoch ju čakajú takmer rovnaké súperky.

Trénovala aj na bicykli


"Myslím si, že som dobre pripravená. Posledne dva týždne boli rýchle a mohla som sa vrátiť k prekážkam. Úplne ideálne to nie je, boli určité tréningové výpadky, ale podarilo sa nájsť alternatívne tréningy, napríklad na bicykli a udržiavať si tak príslušnú formu," uviedla Zapletalová podľa manažérskej skupiny Top Athletics.

Zapletalová absolvovala zimnú halovú sezónu na pretekoch v hladkej štvorstovke, preto nevie posúdiť, aký bude jej návrat k hlavnej disciplíne, v ktorej získala vlani na MS v Tokiu bronzovú medailu.

Súperky z MS v Tokiu


Na Štadióne princa Moulaya Abdellaha si 26-ročná Slovenka môže v nedeľu o 20.04 h SELČ zmerať sily aj s troma zdolanými finalistkami z MS 2025 Cockrellovou (4.), Woodruffovou (5.) a Van der Broeckovou (6.). Prihlásené sú aj ďalšie dve semifinalistky z Tokia - Knightová a Folorunsová. Druhá z vlaňajšieho zürišského finále Diamantovej ligy sa v elitnom seriáli predstaví celkovo deviaty raz. Informoval o tom oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ).

"Je to vždy otáznik pred prvým štartom. Chcem sa postupne zlepšovať. Verím, že to pôjde už len dobrým smerom. Viaceré budeme mať v Rabate prvý štart sezóny v našej disciplíne. A vrchol príde až v auguste," dodala pred odletom Zapletalová.


Dohoda na Rabat


Jej belgický tréner Bram Peter na margo súťažného úvodu letnej sezóny pre Top Athletics povedal:

"S Emmou sme sa dohodli, že začneme súťažiť v Rabate a pôvodne plánovaný štart v Bruseli nadchádzajúci víkend vynecháme. Potrebujeme jednoducho viac času na tréning, najmä rýchlosti a s prekážkami. Chceme dohnať, čo sme zmeškali pre bolesti kolena, ktoré sa ťahajú už od halovej sezóny. Mame to všetko pod kontrolou, posledné tréningy boli výborné. Prišli sme na to, ako situáciu vyriešiť a všetko smerujeme k úspechu na ME v Birminghame. Je jasné, že hneď v prvých štartoch nebude behať na úrovni osobného rekordu, ale postupne by forma mala rásť."


Zdroj: SITA.sk - Najprv Maroko a potom Taliansko. Emma Zapletalová štartuje sezónu na Diamatových ligách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: 400 m prekážok Diamantová liga IAAF Rabat Športovec roka začiatok sezóny
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Preteky plné nehôd. Zranilo sa takmer 10 divákov a jeden jazdec prišiel o život
<< predchádzajúci článok
Balázs Borbély opúšťa ETO Györ a v Maďarsku povedie Ferencváros Budapešť

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 