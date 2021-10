Baldwin sa zúčastnil na súkromnom obrade na pamiatku kameramanky

Petíciu za zákaz ostrých strelných zbraní pri nakrúcaní filmových scén a za lepšie pracovné podmienky pre štáby podpísalo do nedele popoludnia viac než 18.000 ľudí. Ide o reakciu na incident, pri ktorom americký herec Alec Baldwin počas nakrúcania scény do westernu Rust smrteľne zranil kameramanku a poranil režiséra.





"Neexistuje nijaké ospravedlnenie, že sa niečo také stane v 21. storočí," píše sa v texte petície, ktorú inicioval scenárista a režisér Bandar Albuliwi.Dave Cortese, demokrat zvolený do kalifornského Senátu, vydal v sobotu vyhlásenie, v ktorom poukázal na "alarmujúce" pracovné podmienky a porušovanie bezpečnosti pri práci počas filmových a divadelných produkcií vrátane "zbytočne rizikového používania ostrých strelných zbraní".Dodal, že má v úmysle presadiť návrh zákona zakazujúceho ostrú muníciu vo filmových scénach v Kalifornii.V reakcii na tragédiu, ktorú Baldwin nechtiac spôsobil, sa produkcia úspešného policajného seriálu The Rookie rozhodla pre okamžitý zákaz použitia ostrej munície pri nakrúcaní.Niektorí ľudia z prostredia filmového priemyslu však uviedli, že použitie zbraní pri nakrúcaní nie je problém.Shi Lian Huangová, ktorá je prvou profesionálnou zbrojmajsterkou v Hollywoode, na svojom konte na sociálnej sieti Twitter napríklad napísala, že pracovala na stovkách filmových scén s použitím zbraní, ktoré sa zaobišli bez incidentov, lebo sa dodržiavali prísne bezpečnostné protokoly a používali ochranné kryty."Tragédia, ktorá sa udeje týmto spôsobom, popiera všetko, čo viem o zaobchádzaní so zbraňami vo filmových scénach," napísala.

Pripustila, že pri nakrúcaní filmu Rust možno neboli dodržané "tie najzákladnejšie, najštandardnejšie bezpečnostné postupy. A že nikto napriek tomu výrobu (filmu) nezastavil".



Baldwin spolupracuje s policajným vyšetrovaním, ktoré sa zameralo na špecialistu zodpovedného za zbraň a asistenta režiséra, ktorý ju pred nakrúcaní osudnej scény hercovi odovzdal.



V nedeľu sa Baldwin v meste Santa Fe zúčastnil na neverejnom spomienkovom obrade za 42-ročnú Halynu Hutchinsovú, ktorú vo štvrtok počas nakrúcania jednej zo scén smrteľne postrelil do hrude. Zranený bol pritom aj režisér Joel Souza (48), ktorý bol po krátkej hospitalizácii z nemocnice prepustený.



Medzičasom organizácia International Cinematographers Guild Local 600 zorganizovala na internete zbierku s cieľom získať finančné prostriedky na podporu rodiny Hutchinsovej, ktorá s manželom Matthewom vychovávala deväťročného syna.



Americký filmový inštitút (AFI) zriadil na počesť Hutchinsovej štipendium na podporu začínajúcich kameramaniek.