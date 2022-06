Bale po odchode z Realu vie, aký tím posilní tentokrát. Jeho kroky povedú do klubu zo zámorskej MLS

Príprava na majstrovstvá sveta

Zmluva s Realom mu o chvíľu vyprší

27.6.2022 (Webnoviny.sk) - Waleský futbalový útočník Gareth Bale bude v kariére pokračovať v tíme účastníka zámorskej Major League Soccer (MLS) FC Los Angeles. Prezident a generálny manažér tohto klubu John Thorrington v nedeľu potvrdil, že 32-ročný rodák z Cardiffu posilní kalifornské mužstvo.Zatiaľ nevedel povedať, kedy by sa Bale mohol pripojiť k tímu, no dúfa, že by to mohlo byť v priebehu nasledujúcich desiatich dní.Bale nedávno ukončil dlhoročné pôsobenie v španielskom klube Real Madrid. Premiéru v drese nového zamestnávateľa by si mohol odkrútiť 8. júla proti mestskému rivalovi Los Angeles Galaxy, deň po tom, ako sa v MLS začne letné prestupové obdobie.Mnoho ľudí vníma Baleov príchod do MLS ako snahu čo najlepšie sa pripraviť na majstrovstvá sveta, ktoré sa koncom roka uskutočnia v Katare. Wales sa na "mundiale" predstaví po 64 rokoch. Thorrington však dúfa, že angažovanie skúseného Balea pomôže LAFC premiérovo triumfovať v MLS."Myslím si, že keď sa Gareth bude dívať na to, čo potrebuje robiť, jeho prioritou bude LAFC. Nie sme však naivní a vieme, že niektorí naši hráči majú na obzore majstrovstvá sveta," poznamenal Thorrington.Baleova zmluva s Realom Madrid oficiálne vyprší 30. júna. V klube pôsobil od roku 2013 a v jeho drese získal 16 trofejí, vrátane piatich prvenstiev v Lige majstrov. V rokoch 2014 a 2018 svojimi gólmi rozhodol finálové duely európskeho pohára číslo jeden.V Madride vytvoril obávané útočné trio spolu s Cristianom Ronaldom Karimom Benzemom . Jeho anabázu v Reale však často sužovali zranenia a postupne sa vytratil zo základnej zostavy "bieleho baletu".