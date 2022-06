Sagan je späť v sedle po COVID-19, na Tour de France sa naladil ôsmym titulom majstra Slovenska

Dobrý tréning pred Tour de France

Štoček klesol o jednu priečku

27.6.2022 (Webnoviny.sk) - Peter Sagan bude naďalej nosiť dres slovenského šampióna, na nedeľňajších spojených majstrovstvách Česka a Slovenska v cestnej cyklistike v českom meste Mladá Vožice bol najlepší zo Slovákov v pretekoch s hromadným štartom a získal ôsmy titul v kariére.Trojnásobného majstra sveta sa najdlhšie držal Lukáš Kubiš z Dukly Banská Bystrica, ktorý sa stal vicemajstrom Slovenska. Zvyšným krajanom sa vzdialili v siedmom z desiatich okruhov s dĺžkou 19,7 kilometra."Myslím si, že som späť po covide. Inak by som tu nebol. Všetko by to malo byť okej. Som rád, že som vyhral. S tými ambíciami som tu aj išiel. Keby som ich nemal, tak by som tu nebol. Bol to zároveň dobrý tréning pred prvou etapou na Tour de France. Bolo to ťažké, keby sme boli v konkurencii v etape na World Tour, tak by to nebolo pre mňa. Najskôr som skúsil odtiahnuť celý kopec. Zostalo nás ešte veľa. Človek potom premýšľa nad taktikou. Zostali sme tam dvaja Slováci, ale došli nás zozadu, lebo nikto nechcel spolupracovať. O dve kolá sme to skúsili ešte raz a zas sme zostali dvaja," zhodnotil Sagan priebeh pretekov, citoval ho oficiálny web Slovenského zväzu cyklistiky.O tretie miesto v rámci slovenského šampionátu bojovali Matúš Štoček (ATT Investments), Martin Svrček (Team Biesse Carrera) a Marek Čanecký (BRS - Kaktus bike). Svrček odpadol po záverečnom stúpaní v obci Rodná, ktoré cyklisti absolvovali desaťkrát a celkovo tak nastúpali viac ako štyritisíc metrov.Štoček v šprinte na cieľovej páske zdolal Čaneckého a získal medailu v druhom roku za sebou, no opäť nie tú najcennejšiu. Vlani podľahol len sedemnásobnému víťazovi bodovacej súťaže na Tour de France Saganovi."Pocity sú fajn. Škoda, že výsledok tomu nezodpovedá. Jasné, Peťo je Peťo. Minimálne druhé miesto mohlo byť. Kopce som vydržal, tých som sa najviac bál. Potom, keď sa prišlo na bufet, som si hovoril, že som v pohode. Išiel som si zobrať vodu, bol som vzadu, keď to odišlo. Minulý rok druhý, teraz tretí... Škoda. Som v českom tíme, preto to mrzí viac. V časovke som mal zdravotné komplikácie," uviedol bronzový Štoček.