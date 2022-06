Djokovič sa vyjadril k stopke pre Rusov a Bielorusov na Wimbledone

Rozhodnutie privítali Ukrajinci

Hráči za konflikt nemôžu

Djokovič chce siedme prvenstvo

27.6.2022 (Webnoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič v súvislosti s tretím grandslamovým turnajom sezóny, londýnskym Wimbledonom, opäť zopakoval nesúhlas so zákazom účasti na podujatí pre ruských a bieloruských hráčov.Rozhodnutie organizátorov Wimbledonu privítali Ukrajinci, ktorých krajina naďalej čelí útokom ruských síl za asistencie Bieloruska.Mnohí zástancovia tohto kroku kvitujú, aby Rusi a Bielorusi na turnaji nehrali, pretože reprezentujú krajiny s režimami, ktoré rozpútali vojnu na Ukrajine. Djokovič s tým však nesúhlasí.„Môžem povedať, že ako dieťa vojny, niekoľkých vojen v 90. rokoch, viem, aký je to pocit byť v takejto pozícii. Ale na druhej strane, nemôžem povedať, že súhlasím so zákazom pre ruských a bieloruských tenistov,“ povedal Djokovič podľa webu insidethegames.biz.Djokovič nerozumie, prečo by nemohli Rusi a Bielorusi hrať, keďže podľa neho žiadnym spôsobom neprispeli k tomu, čo sa deje na Ukrajine.„Nemyslím si, že je to fér. Mali prijať kompromis, aký funguje trebárs na olympijských hrách, kde Rusi súťažili pod neutrálnou vlajkou,“ dodal 35-ročný rodák z Belehradu, ktorý vo Wimbledone obhajuje vlaňajší triumf. Celkovo toto podujatie ovládol šesťkrát.Účastníkom tohtoročného turnaja sa nebudú udeľovať žiadne body do rebríčkov ATP a WTA. Znamená to, že niekoľkým hráčom hrozí pokles v renkingu, pretože nebudú schopní získať alebo obhájiť významné body.Samotný Djokovič príde o 2000 bodov, ktoré získal za minuloročné víťazstvo vo Wimbledone. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión však mnoho viac pomýšľa na ďalší wimbledonský triumf.„Nechcem povedať, že body v rebríčku nie sú pre mňa dôležité. Samozrejme, že sú, ale nie tak, ako to bolo donedávna,“ skonštatoval Djokovič.