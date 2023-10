Činohra SND uvádza Gogoľa v adaptácii a réžii Olega Liptsina

Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie v sobotu (28. 10.) v Modrom salóne premiéru inscenácie Ako sa Ivan Ivanovič a Ivan Nikiforovič rozkmotrili. Rovnomennú poviedku Nikolaja Vasilijeviča Gogoľa (1809 - 1852) adaptoval a réžie sa ujal ukrajinský režisér Oleg Liptsin.





"Zdá sa byť banálnou novelou o malou konflikte medzi dvoma priateľmi alebo susedmi, v skutočnosti sa to celé vyvinie inak, ten konflikt je omnoho väčší a ktovie, či vôbec niekedy skončí," povedal pre Mário Drgoňa, dramaturg inscenácie, ktorá je "reminiscenciou ľudskej schopnosti vypestovať vo svojom vnútri a následne šíriť zlo, ktoré napokon zničí a pohltí všetko naokolo". Istým spôsobom je tiež reakciou na vojnu na Ukrajine. "Ale je to reakcia umelecká, nie prvoplánová, ani plagátová a podobne. Dajú sa tam nájsť paralely, ale v prvom rade je to Gogoľova satirická novela," podčiarkol dramaturg.Liptsinova adaptácia Gogoľovho textu, ide o poviedku zo zbierky Myrhorod (1835), mala byť reakciou na vojnu na Ukrajine. "Hľadal som materiál, ktorým by sme túto situáciu mohli reflektovať. A táto agresia, samozrejme, nehovoriac o fyzickej brutalite celej tej militantnej časti, je pre mňa jedno veľké, obrovské poníženie," zdôvodňuje výber Liptsin v bulletine k inscenácii. Ruská agresia podľa slov režiséra nie je len o jej vojenskom aspekte, rovnako ako poviedka. "Vykresľuje pojem akéhosi diabolského zla. Hovorí o tom, že hoci v živote existuje, objavuje sa a začína sa vždy z niečoho naozaj malého. A medzi veľmi blízkymi ľuďmi."Liptsin má ku Gogoľovi blízky vzťah, uvádza už svoju šiestu inscenáciu jeho diela. Označil ho za spisovateľa, ktorý predstavuje dva svety. "Jednu časť duše mal ruskú a druhú ukrajinskú. Jeho prvé poviedky hovorili o ukrajinskom folklóre, tie posledné o Petrohrade a ruských príbehoch. Toto rozdelenie cítim aj ja, lebo mám v sebe časť ukrajinskú aj ruskú. Gogoľ ma priťahuje, lebo v ňom cítim to rozdelenie v duši. Vnímam ho, ako keď sa na jar začína lámať ľad," uviedol režisér na piatkovej tlačovej konferencii.V titulných úlohách sa predstavia Robert Roth ako Ivan Ivanovič a Branislav Bystriansky ako Ivan Nikiforovič a zároveň Agafija Fedosejevna. V úlohe rozrávača účinkuje Štefan Bučko, druhým rozprávačom, sudcom i prednostom je Ondrej Kovaľ. Ďalšie postavy hrajú v alternácii hosťujúce herečky Olena Lysenko a Mária Ševčíková. Scénu a kostýmy navrhla Daša Krištofovičová.