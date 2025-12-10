Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

10. decembra 2025

Balogh chce preskúmať rozhodnutie Žilinku o jeho odvolaní, skritizoval aj Úrad na ochranu oznamovateľov


Odvolaný žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh využije všetky dostupné prostriedky umožňujúce preskúmanie rozhodnutia generálneho prokurátora



10.12.2025 (SITA.sk) - Odvolaný žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh využije všetky dostupné prostriedky umožňujúce preskúmanie rozhodnutia generálneho prokurátora Maroša Žilinku o jeho odvolaní z funkcie a prípadné pozastavenie jeho účinnosti. Uviedol to v stanovisku s tým, že naďalej trvá na tom, že dôvod jeho odvolania súvisiaci s procesom zabezpečovania kancelárskeho nábytku pre Krajskú prokuratúru v Žiline nie je podložený relevantnými argumentmi.


"Opakovane konštatujem, že ide o dôvod zástupný vo vzťahu k skutočnému dôvodu odvolania, spočívajúceho v mojej rezistencii k zasahovaniu do výkonu dozoru prokurátora v trestnom konaní v tzv. politicky exponovaných veciach spôsobom presahujúcim rámec zákona zo strany pána generálneho prokurátora, a to aj prostredníctvom vedúcich prokurátorov Generálnej prokuratúry SR. Takéto zásahy realizované formou vydávania nezákonných ústnych pokynov smerujúcich k právnej kvalifikácii konania, spôsobu rozhodnutia a času skončenia veci bez ohľadu na zistený skutkový stav som kedykoľvek ochotný preukázať predložením objektívnych dôkazov, čomu však aktuálne bráni povinnosť mlčanlivosti prokurátora, ktorej ma môže zbaviť, paradoxne, iba pán generálny prokurátor," vyhlásil Balogh.

Bývalý krajský prokurátor zároveň vyslovil poľutovanie nad tým, že Úrad na ochranu oznamovateľov mu neposkytol žiadnu ochranu napriek tomu, že ho o to písomne žiadal už približne pred tromi týždňami.

"Úrad na ochranu oznamovateľov takto postupoval napriek tomu, že mi opakovane oznámil, že som oznamovateľ protispoločenskej činnosti v zmysle zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti; vo svojom vyjadrení adresovanom mojej osobe však tento úrad tvrdí, že na poskytnutie ochrany mu chýba zákonná kompetencia. Identicky bez odozvy ostali aj moje žiadosti smerujúce na Radu prokurátorov SR," dodal Balogh.


Generálny prokurátor Maroš Žilinka po predchádzajúcom odporúčajúcom vyjadrení Rady prokurátorov SR odvolal z funkcie vedúceho prokurátora krajského prokurátora v Žiline Tomáša Balogha. Už predtým Žilinka avizoval odvolanie Baloga v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur.

"Nebolo vykonané žiadne verejné obstarávanie, ktoré v prípade nadlimitných zákaziek zákon predpokladá," zdôraznil Žilinka na pôde parlamentného brannobezpečnostného výboru s tým, že k nápravne zákonného stavu podľa neho došlo až po zásahu Generálnej prokuratúry SR.

Balogh zase adresoval brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta Fica Svetozára Chabadu. Za tvrdeniami Balogha stojí aj prokurátor Martin Kováč.




Zdroj: SITA.sk - Balogh chce preskúmať rozhodnutie Žilinku o jeho odvolaní, skritizoval aj Úrad na ochranu oznamovateľov © SITA Všetky práva vyhradené.

