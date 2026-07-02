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 24hod.sk    Šport

02. júla 2026

Balogun gestom po góle prejavil úctu Jamesovi. Basketbalová legenda sa mu poďakovala na sociálnej sieti


Tagy: Americky futbal MS vo futbale 2026 Oslava gólu vyraďovacia fáza

LeBron James zareagoval na oslavné gesto Folarina Baloguna, ktoré si požičal práve od neho. Americký futbalista Folarin Balogun vzbudil viackrát pozornosť počas šestnásťfinálového zápasu Američanov ...



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bosnia_us_wcup_soccer_66_2 676x451 2.7.2026 (SITA.sk) - LeBron James zareagoval na oslavné gesto Folarina Baloguna, ktoré si požičal práve od neho.


Americký futbalista Folarin Balogun vzbudil viackrát pozornosť počas šestnásťfinálového zápasu Američanov a Bosniakov na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku.

Balogun strelil dva góly do bránky súpera, a hoci len jeden platil, oslavné gesto známe ako "Silencer" náramne pripomínajúce basketbalovú legendu LeBrona Jamesa predviedol až dvakrát.

Pochvala od LeBrona


"Môj silencer už dorazil na majstrovstvá sveta," napísal James na sociálnej platforme X s emotikonom uspokojenia a pristávajúcim lietadlom. Najlepší strelec histórie NBA vzápätí ešte dodal: "Skvelý gól, Mladý Kráľ!“ a pridal ďalší emotikon s kráľovskou korunou. Tento krátky príspevok mal za pár hodín štyri milióny zobrazení.

James je známy tým, že po dosiahnutí dôležitých bodov, najmä keď trafí kľúčové strely do koša súpera, necháva priechod svojím emóciám.

Oslavný tanec


Jeho oslavný tanec zahŕňa zdvihnutie kolien, zatlačenie oboch dlaní smerom k podlahe a poklepávanie sa na hruď, čím signalizuje, že umlčal agresívneho alebo hlasného súpera. To isté ukázal Balogun po svojom góle proti Bosne a Hercegovine. A hoci 24-ročný útočník zápas pre tvrdý faul na súperovho hráča nedohral, Američania sa po výhre 2:0 tešia z postupu do osemfinále.


Fanúšik basketbalu


Balogun sa narodil v New Yorku nigérijským rodičom, ale vyrastal v Londýne a teraz žije a hrá vo Francúzsku. Okrem nesporného futbalového umenia je aj veľký basketbalový fanúšik.

Keď sa americkí futbaloví skauti začali zaujímať o to, aby hral za USA namiesto Anglicka alebo Nigérie, odviezli ho na Floridu a poskytli mu lístky na zápasy NBA. Bol z toho vtedy veľmi nadšený.

Balogun doteraz strelil na majstrovstvách sveta 2026 tri góly a výrazne pomohol Američanom k postupu do osemfinále. Pondelkový zápas proti Belgicku však pretrpí v zákulisí, keďže pre červenú kartu nedohral 1/16 finále proti Bosne a Hercegovine.


Zdroj: SITA.sk - Balogun gestom po góle prejavil úctu Jamesovi. Basketbalová legenda sa mu poďakovala na sociálnej sieti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americky futbal MS vo futbale 2026 Oslava gólu vyraďovacia fáza
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